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06.07.2026, 19:24

Не нужно винить Россию и Китай: экономист объяснила, почему казахстанцы затянули пояса

Новости Казахстана 0 1 683

Потребительская активность в Казахстане идет на спад, что грозит замедлением темпов роста экономики во втором полугодии 2026 года. Эксперты предупреждают: закредитованность населения больше не может маскировать падение реальных доходов, а бизнесу пора готовиться к снижению спроса, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Бизнес бьет тревогу: что происходит со спросом?

Официальной статистики по ВВП за первый квартал 2026 года еще нет, поэтому судить о точном масштабе проблемы экономисты пока могут лишь косвенно. Однако отечественные предприниматели уже открыто заявляют об ощутимом «охлаждении» покупательского спроса.

Как объяснила управляющий директор AERC Евгения Пак, без жестких цифр сложно сказать, сокращаются ли расходы домохозяйств абсолютно или просто замедлился их рост. Тем не менее, тренд очевиден — тратить казахстанцы стали аккуратнее.

Кредитные тиски или пустые карманы?

Многие связывают спад активности с ужесточением правил выдачи потребительских займов, однако эксперты смотрят глубже. Главный триггер — затяжное падение реальных денежных доходов населения на фоне непрекращающейся инфляции. По итогам прошлого, 2025 года, чистые доходы граждан просели на 1,1%.

Зажатые со всех сторон лимиты по кредитам стали лишь сопутствующим фактором, но никак не первопричиной.

«Если реальные доходы падают, а торговля держится только на беззалоговых займах, это признак нездоровой экономики, а не реального роста. Кредит должен быть инструментом для платежеспособных людей, а не способом дотянуть до зарплаты», — подчеркивает Евгения Пак.

Миф о доступных кредитах «для всех»

Заявление Миннацэкономики о том, что потребительские займы в Казахстане были одинаково доступны всем слоям населения, не выдерживает критики. На практике люди с низким достатком чаще получают отказы в банках из-за высоких рисков.

В итоге беднейшие слои населения вынуждены идти в микрофинансовые организации (МФО), где деньги выдаются под грабительские проценты, что лишь усугубляет их финансовое положение.

Кто в зоне риска: какие отрасли пострадают первыми?

Если потребительский спрос продолжит падать, под удар попадет бизнес, ориентированный исключительно на внутренний рынок Казахстана. В режиме жесткой экономии люди начнут массово отказываться от необязательных трат.

В «красную зону» риска попадают:

  • Продажи бытовой техники, гаджетов и электроники;

  • Авторынок и мебельный ритейл;

  • Розничная торговля непродовольственного сектора;

  • Сфера развлечений, рестораны и общепит.

Спасет ли Казахстан экспорт и госрасходы?

Замедление экономики во второй половине года вполне реально, ведь траты населения — это ключевой драйвер ВВП. Однако паниковать рано. Экономику могут удержать на плаву другие сильные компоненты: государственные расходы и доходы от экспорта.

Единственный здоровый способ вернуть казахстанцев в магазины — это таргетированное снижение инфляции. Когда цены стабилизируются, покупательная способность вернется естественным путем, без необходимости загонять людей в долговые ямы.

Внешние шоки: Россия и Китай больше не оправдание

Не стоит списывать все внутренние проблемы на геополитику и соседей. Несмотря на тесные торговые связи с Россией и сильную зависимость от ее ценообразования, Москва не является главным архитектором казахстанского кризиса. К слову, экономические проблемы и высокая неопределенность сейчас фиксируются и у другого соседа Казахстана — Китая.

В условиях глобального шторма властям РК необходимо сфокусироваться на внутренних точках опоры: душить инфляцию, стимулировать приток инвестиций и поднимать реальные доходы граждан. Только тогда внешние кризисы пройдут для страны безболезненно.

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