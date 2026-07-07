Снятие пенсионных на жилье в Казахстане: ЕНПФ озвучил новые правила и плохие новости

Казахстанцам официально отказали в каких-либо послаблениях при снятии пенсионных накоплений на покупку недвижимости. В ЕНПФ заявили, что правила останутся жесткими, несмотря на то, что рынок получателей фактически схлопнулся в 16 раз, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.