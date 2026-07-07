Снятие пенсионных на жилье в Казахстане: ЕНПФ озвучил новые правила и плохие новости

Казахстанцам официально отказали в каких-либо послаблениях при снятии пенсионных накоплений на покупку недвижимости. В ЕНПФ заявили, что правила останутся жесткими, несмотря на то, что рынок получателей фактически схлопнулся в 16 раз, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.
Реформа по перерасчету порогов минимальной достаточности, вступившая в силу, нанесла сокрушительный удар по планам сотен тысяч казахстанцев улучшить свои жилищные условия. Пороги выросли сразу вдвое, из-за чего пенсионные «излишки» превратились в недосягаемый миф для абсолютного большинства вкладчиков.
Статистика выглядит пугающе:
Количество потенциальных заявителей рухнуло более чем в 16 раз — с комфортных 500 тысяч человек до скромных 30 тысяч.
Объем доступных к выводу средств сократился астрономически: вместо прежнего триллиона тенге на рынке осталось лишь 209 миллиардов.
Журналисты Krisha.kz обратились в Единый накопительный пенсионный фонд с логичным вопросом: планирует ли государство сделать исключение и разрешить покупку первого жилья тем, у кого сумма на счете немного не дотягивает до резко выросшего лимита?
Ответ ведомства оказался категоричным: никаких уступок и компромиссов не будет. Правило «деньги только сверх порога» остается незыблемым. Отсутствие собственной крыши над головой не станет аргументом для выдачи средств.
Аналогичный жесткий отказ получили и граждане предпенсионного возраста — для них вводить индивидуальные льготные шкалы или пониженные пороги фонд также не планирует.
В ЕНПФ свою непоколебимую позицию аргументируют исключительно заботой о старости казахстанцев. Логика регулятора проста: главная задача фонда — обеспечить человеку финансовую подушку после завершения трудовой деятельности. Если позволить массово опустошать счета сейчас, будущие пенсии упадут до критического минимума. В зоне максимального риска находятся как раз люди предпенсионного возраста, у которых банально нет времени восполнить баланс на счетах.
Что делать тем, кто остался за бортом? В качестве альтернативы пенсионным излишкам ЕНПФ предлагает гражданам спуститься на землю и использовать стандартные рыночные инструменты: копить на депозитах в «Отбасы банке», участвовать в его специализированных ипотечных программах или подавать заявки на государственные субсидии по аренде жилья. Излишки пенсионных накоплений теперь официально стали привилегией для единиц.
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