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07.07.2026, 08:10

Почему наличный доллар обесценился в два раза и где теперь хранить заначку казахстанцам?

Новости Казахстана 0 1 122

Покупка наличных долларов «на черный день» давно стала традицией для жителей Казахстана, пытающихся спастись от девальвации тенге. Однако финансовые эксперты предупреждают: привычная стратегия хранения валюты дома или на депозитах превратилась в прямую дорогу к убыткам, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Иллюзия стабильности: почему «зеленый» тоже тает

Многие казахстанцы по привычке считают американскую валюту абсолютным гарантом безопасности, особенно на фоне падения доходности тенговых депозитов. Но независимый финансовый советник Аман Алимбаев напоминает о суровой реальности: доллар США подвержен инфляции точно так же, как и любая другая валюта.

Статистика неумолима: всего за последние 30 лет покупательная способность доллара сократилась ровно в два раза. Для сравнения, если бы эти деньги работали на фондовом рынке (например, в индексе S&P 500), то с учетом инфляции они принесли бы владельцу 805% чистого дохода (около 7,5% ежегодно).

Чтобы не терять капитал, эксперт рекомендует четко разделить сбережения на две категории: финансовую подушку и долгосрочные инвестиции.

Где прятать подушку безопасности, чтобы обыграть инфляцию?

Финансовая подушка — это неприкосновенный запас на 6–12 месяцев жизни в случае форс-мажора (потери работы или болезни). Эксперт подчеркивает: эти деньги должны оставаться максимально ликвидными, чтобы их можно было забрать в любой момент.

Оставлять их дома или на валютном вкладе под символический 1% годовых — невыгодно. Для защиты и приумножения этих средств Алимбаев советует использовать инструменты с доходностью от 4% до 6,5% в валюте:

  • Краткосрочные фонды денежного рынка;

  • «Лестницу» из надежных зарубежных облигаций.

Важно: Инвестировать подушку безопасности в акции категорически нельзя. Фондовый рынок волатилен, и если кризис в вашей жизни совпадет с падением биржи, вы рискуете потерять часть накоплений.

Как заставить свободные деньги работать на полную мощность

Если у вас есть капитал, который не понадобится в ближайшие годы, его нужно выводить на фондовый рынок. Свободные накопления должны приносить реальный доход, а не лежать мертвым грузом.

По словам финансового советника, секрет успеха кроется не в спекуляциях и не в попытках «угадать» курс акций конкретной компании. Разумная стратегия — это создание сбалансированного инвестиционного портфеля под индивидуальные цели и его регулярное пополнение. Именно при таком системном подходе начинает работать эффект сложного процента, превращающий небольшие накопления в солидный капитал.

Предупреждение: Данный материал носит исключительно информационный характер. Описанные прогнозы и мнения экспертов не являются прямой инвестиционной рекомендацией. Любые инвестиции сопряжены с рисками, и ответственность за финансовые решения лежит на самом инвесторе.

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