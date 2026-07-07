Что происходит с рынком мяса сайгака в Казахстане: официальные данные против реальности

Несмотря на заявления профильных министерств о слабом спросе и отсутствии розничных продаж, в Казахстане развернулся масштабный онлайн-рынок мяса сайгака. Журналисты выяснили реальную стоимость дичи в регионах, сравнили официальные отчеты с теневыми предложениями и узнали, где деликатес продают с наценкой в 400%, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

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OLX вместо базаров: что предлагают частники?

Официально купить свежую сайгачатину на обычных городских рынках практически невозможно — фермеры предпочитают сдавать объемы мясокомбинатам. Однако Казнет диктует свои правила: крупнейшие торговые площадки, такие как OLX, переполнены предложениями. Основная активность сосредоточена в мегаполисах.

В Алматы частные продавцы предлагают не просто сырое мясо, а готовые полуфабрикаты: купаты, шашлык и колбаски для гриля из сайги продаются по 5 500 тенге за килограмм (при оптовом заказе от 10 кг цену снижают до 5 000 тенге). Чистая вырезка обойдется алматинцам в 2 300–2 650 тенге за килограмм, но отпускается она преимущественно тушами весом от 8 до 25 кг. Поставщики уверяют в безупречном качестве продукта: мясо глубокой заморозки идет с ветеринарными сертификатами, накладными и позиционируется как «халяль без постороннего запаха».

В регионах ценообразование выглядит иначе:

Шымкент: 2 000 тенге за килограмм (продажа исключительно тушами на окраине города);

Астана: 2 800 тенге за кг (действует гибкая система скидок: при покупке от 70 кг цена падает до 2 200 тенге);

Экибастуз: мясо привозят под заказ по цене от 2 900 тенге за кг;

Акмолинская область (с. Сабынды): туши распродают по 1 800 тенге за кг;

Западно-Казахстанская область (п. Большой Чаган): самое бюджетное предложение — 1 600 тенге за кг.

Для тех, кто не хочет стоять у плиты, в столице предлагают полностью готовую замороженную тушенку домашнего приготовления по цене от 3 500 до 4 000 тенге за порцию. Продавцы активно рекламируют пользу дичи, отмечая высокое содержание белка, железа, витаминов группы B и минимальное количество холестерина.

Фабричный дефицит: сколько стоит тушенка от заводов

Промышленным производством консервов из сайгачатины в Казахстане официально занимаются несколько крупных предприятий, среди которых ТОО «Кублей», ТОО «Торгай ет» и ТОО «Улы дала К».

Лидером рынка остается уральский завод «Кублей». Их банки весом 325 граммов можно встретить на прилавках супермаркетов по всей стране. Средняя розничная стоимость фабричного продукта составляет от 1 100 до 1 350 тенге. При этом представители завода заявляют о снижении отпускных цен в рамках акций до 900 тенге, что с учетом законодательной торговой надбавки в 15% должно снизить стоимость на полках до 1 035 тенге. В Костанае и Актобе продукция завода сейчас удерживается на отметке около 1 250 тенге.

А вот в Кокшетау завод «Бижан», который занимался переработкой сайгачатины ранее, прекратил выпуск этой линейки. В магазинах города распродают лишь прошлогодние остатки по цене 1 150 тенге за банку.

Что говорят в министерствах: официальная статистика

Данные Министерства торговли и интеграции РК и Минсельхоза заметно расходятся с реальной картиной в Казнете. Чиновники рапортуют о затоваренности складов перерабатывающих предприятий из-за низкого интереса со стороны населения. По официальной информации, в абсолютном большинстве регионов (включая Астану, Алматы, Шымкент и еще 12 областей) розничная торговля мясом и консервами из сайги якобы не ведется.

Государство зафиксировало рекомендованную стоимость мяса сайгака на уровне 1 600 тенге за килограмм. Согласно сводкам Минторга, легально и по регулируемым ценам мясо можно приобрести всего в двух точках в стране:

На складе «Большая семья» в Жезказгане (область Улытау) — по 1 700 тенге за кг. В ТОО «Астана Агропродукт» (Коргалжынский район Акмолинской области) — по 1 800 тенге за кг.

Официальные консервы, по заверению ведомства, поставляются по спеццене в ЗКО (в уральские торговые точки «Пешеход», «Аяжан» и Социальный супермаркет по 808 тенге) и в Костанайскую область (в Аркалык от ТОО «Торгай Ет» по 1 200 тенге).

Золотая дичь: спекуляции на маркетплейсах

Пока министерства заявляют об отсутствии спроса, а заводы снижают оптовые цены, предприимчивые перекупщики построили на сайгачатине прибыльный бизнес. На популярных маркетплейсах стандартная баночка тушенки «Кублей» (325 г), которая в магазине стоит чуть больше тысячи тенге, продается за рекордные 4 598 тенге.

Для тех, кто хочет сэкономить, предлагают оптовые сеты: наборы из 5 банок обойдутся в 14 454 тенге, а из 6 банок — в 17 350 тенге. Таким образом, накрутка в онлайн-магазинах превышает заводскую стоимость почти в четыре раза, что наглядно доказывает: спрос на казахстанский степной деликатес среди интернет-пользователей огромный.