Азербайджан неожиданно начал скупать казахстанский шоколад тоннами: цифры впечатляют

Казахстанские кондитерские фабрики стремительно наращивают экспорт шоколада за рубеж. За первые четыре месяца текущего года поставки на внешние рынки выросли на 43%, в то время как зависимость страны от импортных сладостей начала постепенно снижаться, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

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Экспансия вкуса: куда уходит казахстанский шоколад

Казахстанский шоколад продолжает укреплять свои позиции на международной арене. Согласно актуальным статистическим данным, за январь-апрель текущего года отечественные производители экспортировали 8,7 тысячи тонн сладкой продукции. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года оказался весьма внушительным — сразу на 43%. В финансовом эквиваленте этот объем принес стране $50,8 млн.

Главными потребителями казахстанских сладостей традиционно остаются ближайшие соседи, однако динамика спроса в некоторых регионах демонстрирует рекордные показатели:

Россия прочно удерживает лидерство — туда отправилось 3,1 тыс. тонн (+38,5%).

Узбекистан увеличил закупки в 1,5 раза, импортировав 2 тыс. тонн.

Настоящий прорыв зафиксирован на направлении Азербайджана — поставки взлетели в 3,8 раза и достигли 928,4 тонны.

Кыргызстан нарастил объемы на 21,2% (до 836,9 тонны).

Помимо этого, ощутимый рост спроса продемонстрировали Беларусь (397,8 тонны, +1,5 раза), Таджикистан (354,4 тонны, +23,2%) и Туркменистан (139,7 тонны, +44,9%). Стабильный интерес сохраняется со стороны Китая, куда было отгружено 680 тонн продукции (+2%). Более того, география экспорта продолжает расширяться: казахстанские плитки и конфеты теперь можно встретить на полках магазинов в Монголии, Латвии, Грузии и даже Южной Корее.

Импортозамещение в действии: падение закупок и иранский феномен

На фоне экспортного бума внутренний рынок демонстрирует признаки импортозамещения. За четыре месяца 2026 года ввоз иностранного шоколада в Казахстан незначительно снизился — на 1,6%, составив 27,2 тысячи тонн на общую сумму $168,3 млн.

Ключевым поставщиком для республики по-прежнему остается Россия, оттуда завезли 19,6 тыс. тонн кондитерских изделий (+4,2%). Однако в структуре импорта произошли и весьма неожиданные изменения. Так, аномальный рост показали поставки из Ирана — они подскочили сразу в 10,5 раза (до 628,9 тонны). На 43% активизировался импорт из Китая (673,5 тонны).

Небольшое увеличение импорта зафиксировано из стран Европы: Австрии (+3,9%), Польши (+5,9%) и Бельгии (+1,5 раза). В то же время Казахстан стал заметно меньше покупать шоколад в Германии, Италии, Болгарии, Турции, Беларуси и Украине.

Фабрики работают на максимум

Главным драйвером таких изменений стало активное развитие внутреннего производства. За отчетные четыре месяца казахстанские кондитерские фабрики увеличили выпуск какао-содержащей продукции на 22,3%, изготовив в общей сложности 31,5 тысячи тонн шоколада и конфет. Рост локального производства позволяет не только успешно закрывать потребности внутреннего рынка, но и агрессивно завоевывать новые экспортные ниши.