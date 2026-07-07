Азербайджан неожиданно начал скупать казахстанский шоколад тоннами: цифры впечатляют

Казахстанские кондитерские фабрики стремительно наращивают экспорт шоколада за рубеж. За первые четыре месяца текущего года поставки на внешние рынки выросли на 43%, в то время как зависимость страны от импортных сладостей начала постепенно снижаться, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Казахстанский шоколад продолжает укреплять свои позиции на международной арене. Согласно актуальным статистическим данным, за январь-апрель текущего года отечественные производители экспортировали 8,7 тысячи тонн сладкой продукции. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года оказался весьма внушительным — сразу на 43%. В финансовом эквиваленте этот объем принес стране $50,8 млн.
Главными потребителями казахстанских сладостей традиционно остаются ближайшие соседи, однако динамика спроса в некоторых регионах демонстрирует рекордные показатели:
Россия прочно удерживает лидерство — туда отправилось 3,1 тыс. тонн (+38,5%).
Узбекистан увеличил закупки в 1,5 раза, импортировав 2 тыс. тонн.
Настоящий прорыв зафиксирован на направлении Азербайджана — поставки взлетели в 3,8 раза и достигли 928,4 тонны.
Кыргызстан нарастил объемы на 21,2% (до 836,9 тонны).
Помимо этого, ощутимый рост спроса продемонстрировали Беларусь (397,8 тонны, +1,5 раза), Таджикистан (354,4 тонны, +23,2%) и Туркменистан (139,7 тонны, +44,9%). Стабильный интерес сохраняется со стороны Китая, куда было отгружено 680 тонн продукции (+2%). Более того, география экспорта продолжает расширяться: казахстанские плитки и конфеты теперь можно встретить на полках магазинов в Монголии, Латвии, Грузии и даже Южной Корее.
На фоне экспортного бума внутренний рынок демонстрирует признаки импортозамещения. За четыре месяца 2026 года ввоз иностранного шоколада в Казахстан незначительно снизился — на 1,6%, составив 27,2 тысячи тонн на общую сумму $168,3 млн.
Ключевым поставщиком для республики по-прежнему остается Россия, оттуда завезли 19,6 тыс. тонн кондитерских изделий (+4,2%). Однако в структуре импорта произошли и весьма неожиданные изменения. Так, аномальный рост показали поставки из Ирана — они подскочили сразу в 10,5 раза (до 628,9 тонны). На 43% активизировался импорт из Китая (673,5 тонны).
Небольшое увеличение импорта зафиксировано из стран Европы: Австрии (+3,9%), Польши (+5,9%) и Бельгии (+1,5 раза). В то же время Казахстан стал заметно меньше покупать шоколад в Германии, Италии, Болгарии, Турции, Беларуси и Украине.
Главным драйвером таких изменений стало активное развитие внутреннего производства. За отчетные четыре месяца казахстанские кондитерские фабрики увеличили выпуск какао-содержащей продукции на 22,3%, изготовив в общей сложности 31,5 тысячи тонн шоколада и конфет. Рост локального производства позволяет не только успешно закрывать потребности внутреннего рынка, но и агрессивно завоевывать новые экспортные ниши.
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