Сколько маленьких казахстанцев родились 6 июля и где зафиксирован рекорд?

В День столицы медицинские учреждения Казахстана зафиксировали настоящий бэби-бум: 6 июля 2026 года в стране появились на свет 448 новорожденных. Праздничные сутки подарили республике 223 мальчика и 225 девочек, а также две двойни, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК, сообщает Lada.kz.

Фото: Минздрав РК

Двойная радость в главном городе страны

Особое внимание в эти праздничные дни было приковано к родильным домам Астаны. Именно в столице акушеры приняли две двойни, что стало символичным подарком к официальному празднику города. Все новоиспеченные мамы и малыши находятся под чутким наблюдением врачей и чувствуют себя хорошо.

Туркестанский феномен: где родилось больше всего детей

Анализ демографической статистики за 6 июля показал явного лидера по рождаемости среди регионов:

Туркестанская область безоговорочно заняла первое место — здесь на свет появились 67 малышей .

Алматы уверенно удерживает статус одного из самых быстрорастущих мегаполисов — южная столица пополнилась 44 новыми жителями .

Шымкент и Алматинская область разделили последующие позиции — в этих регионах зарегистрировали ровно по 40 новорожденных.

Минздрав отмечает, что все медицинские организации страны в праздничный день работали в штатном режиме, обеспечивая максимальный комфорт и безопасность для рожениц.