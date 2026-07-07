18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
471.04
538.54
6.17
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
07.07.2026, 09:47

Сколько маленьких казахстанцев родились 6 июля и где зафиксирован рекорд?

Новости Казахстана 0 1 067

В День столицы медицинские учреждения Казахстана зафиксировали настоящий бэби-бум: 6 июля 2026 года в стране появились на свет 448 новорожденных. Праздничные сутки подарили республике 223 мальчика и 225 девочек, а также две двойни, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК, сообщает Lada.kz. 

Фото: Минздрав РК
Фото: Минздрав РК

Двойная радость в главном городе страны

Особое внимание в эти праздничные дни было приковано к родильным домам Астаны. Именно в столице акушеры приняли две двойни, что стало символичным подарком к официальному празднику города. Все новоиспеченные мамы и малыши находятся под чутким наблюдением врачей и чувствуют себя хорошо.

Туркестанский феномен: где родилось больше всего детей

Анализ демографической статистики за 6 июля показал явного лидера по рождаемости среди регионов:

  • Туркестанская область безоговорочно заняла первое место — здесь на свет появились 67 малышей.

  • Алматы уверенно удерживает статус одного из самых быстрорастущих мегаполисов — южная столица пополнилась 44 новыми жителями.

  • Шымкент и Алматинская область разделили последующие позиции — в этих регионах зарегистрировали ровно по 40 новорожденных.

Минздрав отмечает, что все медицинские организации страны в праздничный день работали в штатном режиме, обеспечивая максимальный комфорт и безопасность для рожениц.

3
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Иностранцы начали бойкотировать главный курорт КазахстанаНовости Казахстана
11.06.2026, 11:41 0
Абсурд на заправках: почему казахстанцы без автомобилей обязаны оплачивать бензин для чужих машин?Новости Казахстана
30.06.2026, 09:30 0
В Казахстане вводят новое жесткое правило для выезда за границуНовости Казахстана
18.06.2026, 07:19 0
«Проверка по адресу»: в Казахстане акиматы начнут обход квартир с 12 июляНовости Казахстана
29.06.2026, 08:36 0
Имеют ли право казахстанцы установить камеру над своей дверью в подъезде без согласия соседейНовости Казахстана
21.06.2026, 17:25 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь