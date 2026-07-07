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07.07.2026, 10:05

Четырехзначный ценник: Минфин готовит неприятный сюрприз для курильщиков в Казахстане

Новости Казахстана 0 1 249

Министерство финансов Казахстана запустило процесс очередного повышения минимальных розничных цен на табачную продукцию. Согласно прогнозам, в ближайшее время стоимость даже самой бюджетной пачки сигарет станет четырехзначной, сообщает Lada.kz. 

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Сигнал для рынка: Минфин готовит изменения

На портале «Открытые НПА» появился проект приказа Минфина РК, который пересмотрит минимальный ценовой порог на все виды табачных изделий. Под регулирование попадут не только классические сигареты и папиросы, но также сигариллы и вейпы (изделия с нагреваемым табаком).

Публичное обсуждение документа продлится до 20 июля 2026 года. Хотя конкретные новые ставки в текущем проекте пока не обнародованы, сам факт публикации говорит о том, что окончательное решение властей — лишь вопрос нескольких недель. В профильном ведомстве подчеркивают: шаг направлен на борьбу с теневым рынком, пополнение госбюджета и снижение популярности курения среди населения.

Математика подорожания: сколько будет стоить пачка?

Несмотря на отсутствие финальных цифр в документе, вектор движения цен легко просчитать. В Казахстане действует долгосрочный график поэтапного повышения акцизов на табак. Выглядит он следующим образом (из расчета на 1 000 сигарет):

  • 2026 год — 18 051 тенге;

  • 2027 год — 21 163 тенге;

  • 2028 год — 21 880 тенге;

  • 2029 год — 23 279 тенге;

  • 2030 год и далее — 25 607 тенге.

Если опираться сугубо на рост акцизных ставок, то минимальный порог для самой дешевой пачки сигарет поднимется с текущих 970 тенге до как минимум 1 030 тенге уже к 2027 году (или даже раньше, по итогам июльского приказа).

Однако эксперты предупреждают: этот прогноз слишком оптимистичен. Реальная стоимость на прилавках окажется ощутимо выше, поскольку розничные сети и производители заложат в цену инфляционные риски, растущий НДС, усложнившуюся логистику и собственные операционные издержки.

Парадокс казахстанского рынка: цены растут, но курить меньше не стали

Табачная продукция в республике дорожает опережающими темпами — этот тренд непрерывно продолжается уже 77 месяцев (почти 6,5 лет) подряд. За последний год средний рост цен в секторе составил 12,7%, что заметно превышает общий уровень инфляции в стране.

При этом жесткая фискальная политика Минфина пока не приносит ожидаемых результатов в виде оздоровления нации. Напротив, статистика демонстрирует аномальный рост рынка:

  • Производство табачных изделий за год подскочило сразу на 34,5%;

  • Внутренние продажи внутри страны увеличились на 13,9%;

  • Общая армия курильщиков в Казахстане вплотную приблизилась к отметке в 3 миллиона человек (это практически каждый пятый житель республики).

Таким образом, грядущее повышение цен станет очередным этапом многолетней стратегии государства. Казахстанцам остается дождаться конца июля, когда Минфин опубликует финальные тарифы и станет понятен новый ценовой минимум.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Галина63
Галина63
Курящий человек лучше откажется от еды, но сигарету выкурит. Это же болезнь.
07.07.2026, 09:27
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