Четырехзначный ценник: Минфин готовит неприятный сюрприз для курильщиков в Казахстане

Министерство финансов Казахстана запустило процесс очередного повышения минимальных розничных цен на табачную продукцию. Согласно прогнозам, в ближайшее время стоимость даже самой бюджетной пачки сигарет станет четырехзначной, сообщает Lada.kz.
На портале «Открытые НПА» появился проект приказа Минфина РК, который пересмотрит минимальный ценовой порог на все виды табачных изделий. Под регулирование попадут не только классические сигареты и папиросы, но также сигариллы и вейпы (изделия с нагреваемым табаком).
Публичное обсуждение документа продлится до 20 июля 2026 года. Хотя конкретные новые ставки в текущем проекте пока не обнародованы, сам факт публикации говорит о том, что окончательное решение властей — лишь вопрос нескольких недель. В профильном ведомстве подчеркивают: шаг направлен на борьбу с теневым рынком, пополнение госбюджета и снижение популярности курения среди населения.
Несмотря на отсутствие финальных цифр в документе, вектор движения цен легко просчитать. В Казахстане действует долгосрочный график поэтапного повышения акцизов на табак. Выглядит он следующим образом (из расчета на 1 000 сигарет):
2026 год — 18 051 тенге;
2027 год — 21 163 тенге;
2028 год — 21 880 тенге;
2029 год — 23 279 тенге;
2030 год и далее — 25 607 тенге.
Если опираться сугубо на рост акцизных ставок, то минимальный порог для самой дешевой пачки сигарет поднимется с текущих 970 тенге до как минимум 1 030 тенге уже к 2027 году (или даже раньше, по итогам июльского приказа).
Однако эксперты предупреждают: этот прогноз слишком оптимистичен. Реальная стоимость на прилавках окажется ощутимо выше, поскольку розничные сети и производители заложат в цену инфляционные риски, растущий НДС, усложнившуюся логистику и собственные операционные издержки.
Табачная продукция в республике дорожает опережающими темпами — этот тренд непрерывно продолжается уже 77 месяцев (почти 6,5 лет) подряд. За последний год средний рост цен в секторе составил 12,7%, что заметно превышает общий уровень инфляции в стране.
При этом жесткая фискальная политика Минфина пока не приносит ожидаемых результатов в виде оздоровления нации. Напротив, статистика демонстрирует аномальный рост рынка:
Производство табачных изделий за год подскочило сразу на 34,5%;
Внутренние продажи внутри страны увеличились на 13,9%;
Общая армия курильщиков в Казахстане вплотную приблизилась к отметке в 3 миллиона человек (это практически каждый пятый житель республики).
Таким образом, грядущее повышение цен станет очередным этапом многолетней стратегии государства. Казахстанцам остается дождаться конца июля, когда Минфин опубликует финальные тарифы и станет понятен новый ценовой минимум.
Комментарии1 комментарий(ев)