В небе над Казахстаном появится Wi-Fi: власти назвали сроки запуска интернета в самолетах

Казахстанские авиапассажиры наконец получат полноценный доступ к сети во время полетов. Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития совместно с авиаперевозчиком Air Astana и международным провайдером Viasat запускает проект по внедрению высокоскоростного спутникового интернета на борту самолетов, сообщает Lada.kz со ссылкой на МИИЦР РК.

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Первые тесты — уже в этом году

Официальный старт пилотного тестирования новой технологии запланирован на четвертый квартал 2026 года. В ходе закрытых встреч Комитета телекоммуникаций с представителями Air Astana и Viasat стороны согласовали дорожную карту проекта. Сейчас ведомство и бизнес активно прорабатывают правовые, технические и организационные аспекты, чтобы интеграция оборудования прошла максимально безопасно для авиасистем.

Бюрократия и стандарты: как решают технические вопросы

Главная сложность внедрения интернета на борту — жесткое международное и внутреннее регулирование. Проекту требуется детальная координация частот со спутниковыми системами связи. На данный момент профильное министерство детально изучает мировую практику, чтобы адаптировать нормативно-правовую базу Казахстана под новые стандарты авиасвязи без ущерба для безопасности полетов.

Что это изменит для пассажиров

Сотрудничество с Viasat — одним из мировых лидеров в сфере космических коммуникаций — гарантирует, что казахстанцы получат не просто возможность отправлять текстовые сообщения, а полноценный высокоскоростной доступ. Это позволит пассажирам:

Работать в облачных сервисах и проверять почту без задержек;

Пользоваться привычными мессенджерами и соцсетями;

Стримить видеоконтент прямо во время перелета.

По итогам предстоящих тестов будет принято решение о масштабировании технологии на весь авиапарк страны.