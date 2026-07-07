В небе над Казахстаном появится Wi-Fi: власти назвали сроки запуска интернета в самолетах

Казахстанские авиапассажиры наконец получат полноценный доступ к сети во время полетов. Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития совместно с авиаперевозчиком Air Astana и международным провайдером Viasat запускает проект по внедрению высокоскоростного спутникового интернета на борту самолетов, сообщает Lada.kz со ссылкой на МИИЦР РК.
Официальный старт пилотного тестирования новой технологии запланирован на четвертый квартал 2026 года. В ходе закрытых встреч Комитета телекоммуникаций с представителями Air Astana и Viasat стороны согласовали дорожную карту проекта. Сейчас ведомство и бизнес активно прорабатывают правовые, технические и организационные аспекты, чтобы интеграция оборудования прошла максимально безопасно для авиасистем.
Главная сложность внедрения интернета на борту — жесткое международное и внутреннее регулирование. Проекту требуется детальная координация частот со спутниковыми системами связи. На данный момент профильное министерство детально изучает мировую практику, чтобы адаптировать нормативно-правовую базу Казахстана под новые стандарты авиасвязи без ущерба для безопасности полетов.
Сотрудничество с Viasat — одним из мировых лидеров в сфере космических коммуникаций — гарантирует, что казахстанцы получат не просто возможность отправлять текстовые сообщения, а полноценный высокоскоростной доступ. Это позволит пассажирам:
Работать в облачных сервисах и проверять почту без задержек;
Пользоваться привычными мессенджерами и соцсетями;
Стримить видеоконтент прямо во время перелета.
По итогам предстоящих тестов будет принято решение о масштабировании технологии на весь авиапарк страны.
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