Стало известно, какой срок получил дальнобойщик из Казахстана за смертельный таран в России

Суд в Злынковском районе Брянской области вынес приговор гражданину Казахстана, устроившему смертельную аварию на перекрестке. Управляя многотонной фурой, иностранец проигнорировал красный свет, что привело к мгновенной гибели другого водителя, сообщает Lada.kz.

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Роковой перекресток: детали трагедии

По информации Guberniya.tv, резонансное дорожно-транспортное происшествие случилось 28 января текущего года. Как установило следствие, подсудимый, находившийся за рулем грузового автомобиля, грубо нарушил правила дорожного движения. Подъезжая к регулируемому перекрестку, дальнобойщик не только значительно превысил допустимый скоростной режим, но и решил проскочить на запрещающий сигнал светофора.

Маневр оказался фатальным: фура на полной скорости протаранила легковой автомобиль. Удар был такой силы, что у водителя легковушки не оставалось шансов выжить — он скончался на месте происшествия еще до приезда медиков.

Смягчающие факторы и вердикт суда

Дело рассматривалось в Злынке. Представители объединенной пресс-службы судов Брянской области сообщили, что иностранного гражданина признали полностью виновным по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Несмотря на тяжесть последствий, Фемида учла ряд юридических нюансов. В деле фигурировали смягчающие обстоятельства, в то время как отягчающих факторов прокуратура не выявила. В итоге суд проявил относительную гуманность: виновника трагедии приговорили к 1,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание гражданин Казахстана будет в колонии-поселении.