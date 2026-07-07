Пенсионный фонд пересчитал всё по-новому: какой возраст в Казахстане теперь считают самым богатым

Новая методика расчета порогов минимальной достаточности (ПМД) вывела в лидеры 41-летних казахстанцев — именно эта возрастная категория чаще всего имеет «излишки» на пенсионных счетах. В Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) подробно объяснили феномен сорокалетних и рассказали, почему сложнее всего снять деньги предпенсионерам, сообщает Lada.kz.