Пенсионный фонд пересчитал всё по-новому: какой возраст в Казахстане теперь считают самым богатым

Новая методика расчета порогов минимальной достаточности (ПМД) вывела в лидеры 41-летних казахстанцев — именно эта возрастная категория чаще всего имеет «излишки» на пенсионных счетах. В Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) подробно объяснили феномен сорокалетних и рассказали, почему сложнее всего снять деньги предпенсионерам, сообщает Lada.kz.
Согласно данным аналитиков фонда, максимальное число вкладчиков, имеющих суммы сверх установленного порога, зафиксировано именно в возрасте 41 года. ЕНПФ выделяет три ключевых фактора, которые помогли этой возрастной группе оказаться в самом выгодном положении:
Солидный стаж: К 41 году большинство граждан непрерывно участвуют в накопительной системе уже около 20 лет, что позволило сформировать базовый финансовый капитал.
Пик карьеры: Именно в этом возрасте казахстанцы выходят на максимальный уровень доходов, занимают топовые должности, из-за чего их ежемесячные обязательные пенсионные взносы (ОПВ) существенно растут.
Сила сложного процента: За два десятилетия на счетах сформировался внушительный инвестиционный доход, который сегодня составляет весомую часть от общей суммы накоплений.
Кроме того, в фонде отметили высокую финансовую грамотность сорокалетних: люди в этом возрасте начинают осознанно планировать старость и активно интересуются инструментами инвестирования.
Абсолютно противоположная ситуация складывается для граждан в возрасте 62 лет — для них установлены самые жесткие и высокие требования по ПМД. В ЕНПФ пояснили, что это вынужденная защитная мера:
«Если вкладчик решит изъять часть денег прямо перед выходом на пенсию, на его счете должна остаться сумма, способная обеспечить ему достойную жизнь. У 62-летних граждан практически нет времени (временного горизонта), чтобы заново накопить средства и компенсировать изъятое».
По расчетам фонда, если 62-летний казахстанец оставляет на счету сумму, строго равную порогу достаточности, его будущая ежемесячная выплата составит порядка 127 тысяч тенге. Эта сумма покрывает около 40% от медианного дохода населения в 2026 году, что считается минимально допустимым уровнем замещения прежней зарплаты.
Молодым казахстанцам досрочно использовать пенсионные деньги практически невозможно. По новой методике, среди граждан младше 30 лет заветный порог ПМД смогли преодолеть всего около 1,5 тысячи человек по всей стране. Дальнейшие прогнозы по всем возрастам будут зависеть исключительно от стабильности отчислений и доходности инвестиций.
В ЕНПФ напомнили, что величины ПМД не статичны — они пересматриваются ежегодно.
Метод расчета утверждает Правительство РК, а саму методику формирует Министерство труда и социальной защиты населения.
Ежегодно, в течение 5 рабочих дней после публикации Закона о республиканском бюджете на новый год, ЕНПФ обязан обнародовать актуальные цифры ПМД в СМИ и на своем сайте.
Если Правительство решит обновить или изменить формулу расчета, ЕНПФ произведет оперативный перерасчет порогов для всех возрастов.
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