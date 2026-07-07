Минус 47 человек: в «КазМунайГазе» начались массовые сокращения начальников

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Кадровый секвестр: кого коснулись увольнения

В центральном аппарате нефтегазового гиганта «КазМунайГаз» завершилась первая волна оптимизации структуры управления. Как сообщил на брифинге в правительстве председатель правления нацкомпании Асхат Хасенов, под сокращение попала значительная часть административного персонала, включая руководителей различных звеньев.

В общей сложности штатная численность головного офиса уменьшилась на 10%. В численном выражении компания рассталась с 47 сотрудниками, которые занимали управленческие и административные позиции.

Без «золотых парашютов»? Что будет с уволенными

Журналисты поинтересовались у главы КМГ, получат ли сокращенные топ-менеджеры и специалисты дополнительные меры социальной поддержки или компенсационные пакеты. Однако Асхат Хасенов не стал раскрывать финансовые детали расставания с кадрами, ограничившись лаконичным комментарием.

«Все проводится строго в рамках трудового законодательства Республики Казахстан и на основании условий конкретных трудовых договоров», — отрезал руководитель нацкомпании.

Эхо президентской критики: почему начались чистки

Текущие увольнения в «КазМунайГазе» стали прямым следствием жесткой критики со стороны Главы государства. Ранее на расширенном заседании правительства президент Касым-Жомарт Токаев открыто заявил, что структура фонда «Самрук-Казына» и входящих в него нацкомпаний искусственно раздута.

Президент тогда подчеркнул, что офисы перегружены «избыточными управленческими кадрами» и так называемыми «левобережными» людьми, которые «изнывают от ничегонеделания» и тратят рабочее время на дискуссии в соцсетях. Токаев потребовал кардинально и по-современному пересмотреть штатное расписание. Судя по оперативным действиям КМГ, топ-менеджмент воспринял сигнал президента как прямое руководство к действию.

Справка об акционерах

АО НК «КазМунайГаз» — ключевой игрок нефтегазового сектора Казахстана. Контрольный пакет акций компании (67,42%) принадлежит АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына». Еще 20% акций находятся в ведении Министерства финансов РК, 9,58% контролирует Национальный банк страны, а оставшиеся 3% распределены между миноритарными инвесторами.