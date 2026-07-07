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07.07.2026, 14:15

Конституционный Суд вынес важное решение по участию Токаева в президентских выборах

Новости Казахстана 0 1 698

Конституционный Суд Казахстана дал официальное толкование положений новой Конституции и пришел к выводу, что сроки пребывания на государственных должностях до ее вступления в силу не учитываются при применении новых ограничений. Это означает, что действующий президент Касым-Жомарт Токаев вправе вновь участвовать в выборах, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

Фото: Акорда
Фото: Акорда

Президент запросил официальное толкование Конституции

Конституционный Суд рассмотрел обращение президента Республики Казахстан, касающееся официального толкования ряда норм Конституции от 15 марта 2026 года.

Предметом рассмотрения стали положения пункта 1 статьи 43, пунктов 2 и 3 статьи 72, пункта 1 статьи 83 и пункта 3 статьи 84 Основного Закона.

Перед судом был поставлен вопрос о том, могут ли лица, занимавшие государственные должности в период действия Конституции 1995 года, после вступления в силу новой Конституции вновь быть избраны или назначены на аналогичные должности.

Что разъяснил Конституционный Суд

В суде отметили, что ограничения, предусмотренные новой Конституцией, связаны исключительно с фактами избрания или назначения, произошедшими в соответствии с действующим Основным Законом и принятыми на его основе нормативными правовыми актами.

При этом Конституция не содержит положений, которые требовали бы учитывать сроки пребывания в должности или факты избрания и назначения, имевшие место во время действия Конституции 1995 года.

Таким образом, работа на соответствующей государственной должности до вступления в силу новой Конституции сама по себе не создает конституционно-правовых препятствий для последующего избрания или назначения после 1 июля 2026 года.

Как будет применяться новая Конституция

По итогам рассмотрения обращения Конституционный Суд дал официальное толкование спорных норм.

Суд постановил, что лица, занимавшие должности в соответствии с Конституцией 1995 года, могут вновь быть избраны или назначены на аналогичные посты после вступления в силу Конституции 2026 года.

Кроме того, для целей применения ограничений, предусмотренных новой редакцией Основного Закона, такое избрание или назначение будет считаться первым.

Что означает решение

Фактически Конституционный Суд разъяснил, что периоды работы на государственных должностях до 1 июля 2026 года не учитываются при применении ограничений, установленных новой Конституцией.

Это означает, что действующий президент Касым-Жомарт Токаев сохраняет право вновь баллотироваться на выборах, поскольку его полномочия были получены в период действия Конституции 1995 года и не подпадают под действие новых правил исчисления сроков.

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