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08.07.2026, 07:39

В Минэнерго сделали заявление о новых ценах на газ в Казахстане

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В Казахстане до конца текущего года не планируют повторно повышать цены на товарный газ после их резкого скачка на 33% с 1 июля. Об этом заявил вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев, однако в правительстве уже готовят масштабную реформу всей тарифной политики, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: shyndyk.kz
Фото: shyndyk.kz

Почему выросли тарифы и чего ждать зимой?

Июльское подорожание голубого топлива в среднем на треть Минэнерго называет вынужденной мерой. По словам вице-министра энергетики Кайырхана Туткышбаева, главная задача ведомства — это сохранение и модернизация газовой инфраструктуры страны, которая требует колоссальных вложений для бесперебойной работы.

При этом чиновник поспешил успокоить граждан: очередного роста цен в ближайшие месяцы не случится. На данный момент вопрос о дальнейшем повышении стоимости газа до конца года на повестке дня не стоит.

«На сегодняшний день мы не ожидаем нового изменения цен до конца текущего года. Каких-либо решений или рассмотрения вопроса о дальнейшем повышении пока не ведется», — сообщил Кайырхан Туткышбаев.

Субсидии уходят в прошлое: правительство готовит реформу

Несмотря на временную «заморозку» цен, в Минэнерго признают, что текущие тарифы для населения до сих пор остаются субсидируемыми и не покрывают реальных затрат. Поэтапная корректировка стоимости газа неизбежна, так как без этого невозможно гарантировать стабильность отрасли и качественную подготовку к отопительному сезону.

Глава кабинета министров Олжас Бектенов высказался еще более радикально, подчеркнув, что действующая модель ценообразования откровенно тормозит развитие газовой сферы. Премьер-министр уже дал жесткое поручение профильным ведомствам (Миннацэкономики, Минэнерго и АЗРК) в течение двух месяцев разработать принципиально новую, стимулирующую тарифную политику.

При этом Бектенов особо отметил: реформа должна учитывать справедливую и адресную поддержку социально уязвимых слоев населения.

Газ — в дефиците: кому ограничат доступ к трубе?

Потребление газа в Казахстане стремительно растет, поэтому правительство намерено жестко приоритизировать его распределение. В первую очередь дефицитное топливо будет направляться на бытовые нужды граждан и на нужды высокотехнологичных производств с высокой добавленной стоимостью.

Чтобы отсечь неэффективных потребителей, Министерству энергетики совместно с региональными акиматами поручено за месяц создать жесткие критерии энергоэффективности. Предприятия, не соответствующие этим стандартам, просто не смогут подключиться к товарному газу.

Ставка на отечественный бизнес

Параллельно с газовой реформой кабмин намерен поддержать внутренних производителей. Премьер-министр потребовал в тридцатидневный срок утвердить специальный перечень нефтегазового оборудования, закупки которого для нужд отрасли будут производиться строго и исключительно у казахстанских заводов.

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