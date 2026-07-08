В Минэнерго сделали заявление о новых ценах на газ в Казахстане

В Казахстане до конца текущего года не планируют повторно повышать цены на товарный газ после их резкого скачка на 33% с 1 июля. Об этом заявил вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев, однако в правительстве уже готовят масштабную реформу всей тарифной политики, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.