6 миллионов тенге на автомобиль в Казахстане: что реально можно купить в 2026 году

Покупка автомобиля за 6 миллионов тенге в Казахстане становится все более непростой задачей. Если раньше такой бюджет позволял выбирать из нескольких новых моделей, то сегодня он считается минимальным порогом для покупки машины из салона. Какие автомобили доступны за эти деньги и на что стоит обратить внимание при выборе, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto.

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Выбор новых автомобилей заметно сократился

Еще несколько лет назад бюджет в 6 миллионов тенге позволял приобрести сразу несколько новых моделей разных производителей. Однако рост цен существенно изменил ситуацию, и сегодня покупателям приходится искать компромисс между стоимостью, комплектацией и классом автомобиля.

Если придерживаться бюджета до 6 миллионов тенге, выбор фактически ограничивается несколькими моделями.

В их числе:

LADA Granta Sedan — от 5,69 млн тенге;

— от 5,69 млн тенге; LADA Granta Liftback — от 5,89 млн тенге;

— от 5,89 млн тенге; Chery Tiggo 2 Pro — от 5,99 млн тенге;

— от 5,99 млн тенге; Geely Emgrand — от 5,99 млн тенге.

Эксперты отмечают, что увеличение бюджета хотя бы на 500 тысяч – 1 миллион тенге значительно расширяет выбор. Уже в диапазоне 6,3–7 миллионов тенге становятся доступны JAC S3 Pro, Chevrolet Cobalt, JAC JS4, Kaiyi E5, Kaiyi X3, JAC J7, Chevrolet Onix, Changan EADO Plus и Kia Soluto.

При этом специалисты напоминают, что цены у официальных дилеров нередко зависят от акционных программ. Однако подобные предложения обычно ограничены по времени или распространяются лишь на отдельные комплектации автомобилей.

Вторичный рынок предлагает гораздо больше возможностей

Если покупатель готов рассматривать автомобили с пробегом, выбор становится значительно шире. За те же 6 миллионов тенге уже можно найти модели более высокого класса, которые зачастую превосходят новые бюджетные машины по уровню комфорта и оснащения.

В этом бюджете можно обратить внимание на:

Toyota Corolla;

Hyundai Elantra;

Kia Cerato;

Toyota Camry предыдущих поколений;

Nissan Qashqai;

Hyundai Accent;

Chevrolet Cobalt;

Toyota RAV4;

Subaru Forester;

Honda CR-V;

отдельные гибридные и электрические автомобили ранних годов выпуска.

Однако специалисты советуют внимательно проверять техническое состояние машины, историю эксплуатации, участие в ДТП, юридическую чистоту и реальный пробег.

Какие автомобили считаются наиболее удачной покупкой

По мнению экспертов, одним из самых надежных вариантов остается Toyota Corolla благодаря высокой надежности и ликвидности на вторичном рынке.

Также хорошими вариантами называют Hyundai Accent и Chevrolet Cobalt, которые отличаются невысокой стоимостью обслуживания и доступностью запчастей.

Тем, кто ищет более комфортный автомобиль, рекомендуют обратить внимание на Kia Cerato, Hyundai Elantra и Toyota Camry. Среди кроссоверов специалисты выделяют Toyota RAV4, Subaru Forester, Nissan Qashqai и Honda CR-V.

Новый автомобиль или машина с пробегом?

Каждый вариант имеет свои преимущества.

Покупка нового автомобиля означает заводскую гарантию, понятную историю эксплуатации и минимальные риски в первые годы владения. Однако в бюджете около 6 миллионов тенге покупателю, скорее всего, придется довольствоваться самой простой комплектацией либо искать акционные предложения.

Автомобиль с пробегом позволяет приобрести машину более высокого класса с лучшим оснащением и мощным двигателем. Вместе с тем возрастает вероятность столкнуться со скрытыми неисправностями, серьезными ДТП в прошлом, скрученным пробегом или дорогостоящим ремонтом.

Какие автомобили лучше не покупать

Эксперты советуют отказаться от слишком привлекательных предложений, которые могут обернуться крупными расходами после покупки.

В первую очередь рекомендуется избегать:

возрастных премиальных автомобилей без подтвержденной истории обслуживания;

кроссоверов с вариатором без диагностики;

машин после серьезных аварий;

электромобилей без проверки тяговой батареи;

автомобилей, ранее работавших в такси.

Что обязательно проверить перед покупкой

Перед заключением сделки специалисты рекомендуют провести комплексную проверку автомобиля.

Необходимо убедиться в юридической чистоте машины, изучить историю ДТП, проверить двигатель, коробку передач и подвеску, осмотреть кузов толщиномером, протестировать электронные системы, а при покупке гибридов и электромобилей обязательно оценить состояние тяговой батареи. Также стоит сравнить стоимость выбранного автомобиля с аналогичными предложениями на рынке и не принимать решение только из-за низкой цены.

Итог

Бюджет в 6 миллионов тенге уже нельзя назвать достаточным для свободного выбора нового автомобиля в Казахстане. Сегодня эта сумма скорее открывает двери на рынок машин с пробегом, где можно найти более комфортные и оснащенные модели.

При этом специалисты подчеркивают: решающее значение имеет не марка или год выпуска автомобиля, а его техническое состояние и прозрачная история эксплуатации. Именно эти факторы позволяют сделать действительно удачную покупку.