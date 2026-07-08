Два автомобиля поочередно сбили насмерть пешехода в Алматы

Ночью 8 июля в Алматы произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Пешеход сначала попал под один автомобиль, а затем оказался под колесами встречной машины. Несмотря на попытки водителей оказать помощь, мужчина скончался на месте, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Трагедия произошла на проспекте Райымбека, не доезжая проспекта Саина. По предварительным данным, автомобиль Nissan Primera, двигавшийся в западном направлении, неожиданно столкнулся с пешеходом, который внезапно оказался перед машиной.
Как рассказала пассажирка, находившаяся на переднем сиденье, водитель пытался избежать наезда и предпринял экстренный маневр, однако предотвратить столкновение не удалось.
От сильного удара пешехода отбросило на полосу встречного движения. В этот момент по дороге двигался автомобиль Chevrolet Cobalt.
Водитель второй машины не успел среагировать и затормозить. Автомобиль переехал мужчину и протащил его еще несколько метров по проезжей части.
После аварии оба водителя сразу выбежали из автомобилей и попытались оказать помощь пострадавшему до приезда экстренных служб.
Однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью — мужчина скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи.
К месту происшествия подошли очевидцы. По их словам, незадолго до трагедии они заметили мужчину, когда он шел по мосту неподалеку от места аварии.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность погибшего и все обстоятельства произошедшего.
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