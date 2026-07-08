Два автомобиля поочередно сбили насмерть пешехода в Алматы

Ночью 8 июля в Алматы произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Пешеход сначала попал под один автомобиль, а затем оказался под колесами встречной машины. Несмотря на попытки водителей оказать помощь, мужчина скончался на месте, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz

Пешеход неожиданно вышел на проезжую часть

Трагедия произошла на проспекте Райымбека, не доезжая проспекта Саина. По предварительным данным, автомобиль Nissan Primera, двигавшийся в западном направлении, неожиданно столкнулся с пешеходом, который внезапно оказался перед машиной.

Как рассказала пассажирка, находившаяся на переднем сиденье, водитель пытался избежать наезда и предпринял экстренный маневр, однако предотвратить столкновение не удалось.

После удара мужчину отбросило под встречную машину

От сильного удара пешехода отбросило на полосу встречного движения. В этот момент по дороге двигался автомобиль Chevrolet Cobalt.

Водитель второй машины не успел среагировать и затормозить. Автомобиль переехал мужчину и протащил его еще несколько метров по проезжей части.

Водители пытались спасти пострадавшего

После аварии оба водителя сразу выбежали из автомобилей и попытались оказать помощь пострадавшему до приезда экстренных служб.

Однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью — мужчина скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

Очевидцы рассказали о погибшем

К месту происшествия подошли очевидцы. По их словам, незадолго до трагедии они заметили мужчину, когда он шел по мосту неподалеку от места аварии.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность погибшего и все обстоятельства произошедшего.