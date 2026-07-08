Кому и на что разрешат «опустошать» пенсионные счета в Казахстане раньше времени

В Казахстане продолжают обсуждать реформу пенсионной системы. На заседании специальной рабочей группы рассмотрели сразу несколько моделей формирования будущих пенсий, включая сингапурский опыт, а также новые механизмы распределения пенсионных взносов, сообщает Lada.kz.

Фото: gov.kz

В Казахстане изучают новые подходы к пенсионной системе

Под председательством министра труда и социальной защиты населения Аскарбека Ертаева состоялось очередное заседание специальной рабочей группы, посвященное совершенствованию пенсионной системы Казахстана.

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения, участие в обсуждении приняли представители государственных органов, экспертного сообщества и профильных организаций. Главной темой встречи стало рассмотрение различных вариантов модернизации действующей пенсионной системы.

На обсуждение вынесли сингапурскую модель

Одним из ключевых вопросов стала презентация сингапурской модели пенсионного обеспечения.

Предлагаемый подход предусматривает формирование обязательного пенсионного капитала, при этом часть накопленных средств граждане смогут использовать еще до выхода на заслуженный отдых. В частности, деньги предлагается направлять на покупку жилья, оплату образования, медицинских услуг или инвестиции.

Согласно представленному проекту, поступающие пенсионные взносы распределяются между тремя отдельными счетами. Один из них предназначен для решения жилищного вопроса с использованием льготного механизма.

Эксперты призвали дополнительно оценить социальные последствия

Во время обсуждения часть экспертов выразила обеспокоенность тем, насколько подобная модель учитывает интересы социально уязвимых категорий населения.

Речь идет, в частности, о людях с инвалидностью, а также родителях, воспитывающих детей с инвалидностью. По мнению участников заседания, необходимо провести дополнительный анализ того, как возможные изменения скажутся на уровне пенсионного обеспечения этих граждан.

Рассматриваются и другие варианты реформы

Помимо сингапурской модели, рабочая группа изучает и другие предложения по модернизации пенсионной системы.

Так, Государственный фонд социального страхования представил механизм социальной пенсионной выплаты. Согласно инициативе, ее размер будет зависеть сразу от нескольких факторов — соотношения среднемесячного дохода гражданина к медианной заработной плате, а также продолжительности его участия в системе обязательного социального страхования.

Предполагается, что такой механизм позволит усилить солидарную составляющую пенсионной системы.

Еще одну модель представил Единый накопительный пенсионный фонд. Она предусматривает распределение обязательных пенсионных взносов работодателя следующим образом: 4% будут поступать на индивидуальный пенсионный счет гражданина, а 1% — направляться в солидарный (страховой) компонент.

По мнению разработчиков, такой подход позволит объединить накопительный принцип с элементами страхования и обеспечить гражданам возможность получения пожизненных пенсионных выплат.

Решения пока не приняты

В Министерстве труда и социальной защиты населения подчеркнули, что все представленные варианты пока находятся исключительно на стадии экспертного обсуждения.

Окончательные решения по реформированию пенсионной системы будут приниматься только после всесторонней оценки каждого предложения. Власти намерены учитывать вопросы социальной справедливости, финансовой устойчивости системы и влияние возможных изменений на различные категории населения.