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08.07.2026, 10:15

Глава КТЖ Талгат Алдыбергенов отправлен в отставку

Новости Казахстана 0 2 352

Талгат Алдыбергенов досрочно покинул пост председателя правления АО «НК «Қазақстан темір жолы» (КТЖ). Решение о прекращении его полномочий принял единственный акционер нацкомпании, сообщает Lada.kz. 

© politico.kz
© politico.kz

Официальное решение «Самрук-Қазына»

Об изменениях в высшем руководстве крупнейшего транспортно-логистического оператора страны стало известно сегодня, 8 июля 2026 года. Официальное заявление опубликовала пресс-служба фонда национального благосостояния «Самрук-Қазына» в своем Telegram-канале. Согласно тексту релиза, полномочия Талгата Сагиевича Алдыбергенова в качестве главы КТЖ прекращены решением акционера. Кто займет освободившееся кресло руководителя, пока не сообщается.

«Решением единственного акционера прекращены полномочия председателя правления акционерного общества «НК «Қазақстан темір жолы» Талгата Сагиевича Алдыбергенова», — говорится в официальном сообщении.

Год во главе КТЖ

Стоит отметить, что Талгат Алдыбергенов проработал в должности председателя правления «Қазақстан темір жолы» ровно год — он возглавил нацкомпанию в июле 2025 года. До этого назначения, с июня 2024 по июль 2025 года, он занимал пост заместителя председателя правления КТЖ, курируя ключевые направления деятельности оператора.

От кассира до топ-менеджера: карьерный путь

Талгат Алдыбергенов — потомственный железнодорожник с колоссальным опытом работы в отрасли. Он родился 10 апреля 1970 года в Западно-Казахстанской области. Получил профильное образование в Алма-Атинском институте инженеров железнодорожного транспорта, а позже окончил Российскую академию народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС).

Свою карьеру в структуре железных дорог Алдыбергенов начал с самых низов — в качестве товарного кассира на станции Казахстан Уральского отделения. В последующие годы он поэтапно прошел все управленческие ступени:

  • Работал заместителем начальника станции Уральск и дорожным коммерческим ревизором.

  • Руководил крупными дочерними структурами и филиалами, включая Актюбинский филиал «Центра фирменного транспортного обслуживания» и ДГП «Казтранссервис».

  • Возглавлял Департамент транспортной логистики ЗАО «ТД «КазМунайГаз».

  • В 2008 году занял пост президента АО «Кедентранссервис».

  • В разные годы выступал советником президента АО «Товарная Биржа «Каспий» и руководил другими крупными транспортными компаниями.

Причины столь скорой отставки топ-менеджера и его новое место работы в официальном сообщении фонда «Самрук-Қазына» не раскрываются.

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