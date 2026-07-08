Запрет на двойное гражданство в РК: сколько платят нарушители и как вычисляет полиция

Жительнице Павлодара выписали крупный штраф за сокрытие российского гражданства. Женщина четыре года незаконно пользовалась казахстанскими документами, за что теперь заплатит более 735 тысяч тенге, сообщает Lada.kz.

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Четыре года в тени: суть правонарушения

В Павлодарской области вынесли жесткое административное наказание местной жительнице, которая попыталась усидеть на двух стульях. Как сообщили в Департаменте полиции региона, женщина еще в 2022 году официально приняла гражданство Российской Федерации и получила российский паспорт.

Однако вместо того, чтобы в установленном законом порядке сдать казахстанские документы, жительница Павлодара скрыла этот факт от государства. На протяжении четырех лет она продолжала пользоваться удостоверением личности и паспортом Республики Казахстан, что напрямую нарушает Конституцию страны. Сотрудники миграционной службы пресекли правонарушение: теперь женщине придется выплатить в бюджет 735 250 тенге.

Масштаб проблемы: статистика миграционной службы

Случай с павлодаркой — далеко не единственный, но показательный. По словам начальника миграционной службы ДП Павлодарской области Каната Сартова, полиция региона ведет жесткий мониторинг лиц, нарушающих миграционное законодательство.

Итоги работы ведомства всего за 6 месяцев:

332 человека официально утратили гражданство Республики Казахстан. Из них абсолютное большинство ( 328 лиц ) поступили добросовестно и самостоятельно уведомили органы о получении иностранного паспорта.

12 граждан были пойманы с поличным за незаконное использование документов Казахстана после смены подданства.

18 нарушителей привлечены к ответственности за то, что «забыли» вовремя сообщить государству о приобретении гражданства другой страны.

Что важно знать: позиция закона в РК

Республика Казахстан строго придерживается принципа единственного гражданства. Двойное гражданство в стране запрещено на конституционном уровне.

Согласно законодательству, если гражданин Казахстана приобретает паспорт другого государства, он обязан в течение 30 календарных дней сообщить об этом в органы внутренних дел или загранучреждения РК, а также сдать казахстанские документы. Попытки утаить этот факт неизбежно оборачиваются крупными денежными штрафами либо выдворением за пределы страны.