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08.07.2026, 10:56

Запрет на двойное гражданство в РК: сколько платят нарушители и как вычисляет полиция

Новости Казахстана 0 2 579

Жительнице Павлодара выписали крупный штраф за сокрытие российского гражданства. Женщина четыре года незаконно пользовалась казахстанскими документами, за что теперь заплатит более 735 тысяч тенге, сообщает Lada.kz. 

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Фото: Shutterstock/FOTODOM

Четыре года в тени: суть правонарушения

В Павлодарской области вынесли жесткое административное наказание местной жительнице, которая попыталась усидеть на двух стульях. Как сообщили в Департаменте полиции региона, женщина еще в 2022 году официально приняла гражданство Российской Федерации и получила российский паспорт.

Однако вместо того, чтобы в установленном законом порядке сдать казахстанские документы, жительница Павлодара скрыла этот факт от государства. На протяжении четырех лет она продолжала пользоваться удостоверением личности и паспортом Республики Казахстан, что напрямую нарушает Конституцию страны. Сотрудники миграционной службы пресекли правонарушение: теперь женщине придется выплатить в бюджет 735 250 тенге.

Масштаб проблемы: статистика миграционной службы

Случай с павлодаркой — далеко не единственный, но показательный. По словам начальника миграционной службы ДП Павлодарской области Каната Сартова, полиция региона ведет жесткий мониторинг лиц, нарушающих миграционное законодательство.

Итоги работы ведомства всего за 6 месяцев:

  • 332 человека официально утратили гражданство Республики Казахстан. Из них абсолютное большинство (328 лиц) поступили добросовестно и самостоятельно уведомили органы о получении иностранного паспорта.

  • 12 граждан были пойманы с поличным за незаконное использование документов Казахстана после смены подданства.

  • 18 нарушителей привлечены к ответственности за то, что «забыли» вовремя сообщить государству о приобретении гражданства другой страны.

Что важно знать: позиция закона в РК

Республика Казахстан строго придерживается принципа единственного гражданства. Двойное гражданство в стране запрещено на конституционном уровне.

Согласно законодательству, если гражданин Казахстана приобретает паспорт другого государства, он обязан в течение 30 календарных дней сообщить об этом в органы внутренних дел или загранучреждения РК, а также сдать казахстанские документы. Попытки утаить этот факт неизбежно оборачиваются крупными денежными штрафами либо выдворением за пределы страны.

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