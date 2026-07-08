Токаев подписал закон о пенсионной свободе: что теперь будет с накоплениями казахстанцев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который меняет правила управления пенсионными активами. Теперь вкладчики смогут самостоятельно выбирать инвестиционные портфели для своих накоплений и определять часть средств, которую хотят передать в управление, сообщает Lada.kz.
7 июля 2026 года глава государства подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования социального законодательства».
Документ предусматривает изменения в нескольких сферах, включая пенсионную систему, миграционную политику, образование и здравоохранение.
В частности, в Социальный кодекс Казахстана внесли новую статью «Инвестиционные портфели пенсионных активов». Она закрепляет возможность передачи пенсионных накоплений в доверительное управление выбранным управляющим инвестиционным портфелем.
Новые правила будут распространяться на:
Для этого гражданину необходимо будет подать заявление в ЕНПФ о выборе управляющего инвестиционным портфелем и указать подходящий вариант размещения пенсионных активов.
Согласно закону, управляющие компании смогут формировать несколько видов инвестиционных портфелей пенсионных активов.
Гражданам будут доступны три варианта:
При этом вкладчики смогут самостоятельно выбрать один или несколько инвестиционных портфелей, а также определить объем пенсионных накоплений, который будет передан в доверительное управление.
Порядок формирования таких портфелей установит уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка.
Помимо изменений в пенсионной системе, закон предусматривает новые требования для работодателей, привлекающих иностранную рабочую силу.
Теперь компании должны будут организовывать наставничество для казахстанских сотрудников.
Под наставничеством понимается закрепление за местным работником специалиста из числа иностранных сотрудников, который будет передавать профессиональные знания, навыки и опыт, ставшие основанием для привлечения иностранного специалиста в Казахстан.
Правила организации такого наставничества и требования к работодателям утвердит уполномоченный орган в сфере миграции.
Поправки также коснулись механизма включения кандасов и переселенцев в региональную квоту.
Теперь местные исполнительные органы смогут отказать во включении в квоту в случаях, если:
Кроме того, решение о включении в квоту может быть отменено.
Основаниями для этого станут:
Аннулирование квоты приведет к прекращению права на получение мер государственной поддержки и может стать основанием для расторжения социального контракта о содействии добровольному переселению.
Еще одна часть поправок касается выплат работодателям и мер поддержки при трудоустройстве.
Отказать в предоставлении субсидий смогут, если у компании имеются:
Новые нормы направлены на повышение прозрачности использования государственных средств и усиление контроля за получателями поддержки.
Закон вводится в действие через два месяца, за исключением ряда статей и норм.
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