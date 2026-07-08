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08.07.2026, 13:17

Генпрокуратура РК сделала экстренное заявление перед выборами в Курултай

Новости Казахстана 0 2 027

Генеральная прокуратура Казахстана 8 июля обратилась к гражданам, СМИ и блогерам с официальным предупреждением о строгом соблюдении законности в преддверии выборов в Курултай, сообщает Lada.kz со ссылкой на Telegram-канал Генпрокуратуры РК. 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Календарь выборов: когда стартует официальная гонка

Заместитель генерального прокурора РК Ерлан Утегенов напомнил, что указом главы государства голосование за кандидатов в депутаты Курултая Республики Казахстан назначено на 23 августа 2026 года.

Сейчас избирательный процесс входит в активную фазу:

  • Со 2 по 23 июля — выдвижение кандидатов и официальная регистрация партийных списков.

  • С 18:01 23 июля до полуночи 22 августа — период предвыборной агитации.

Ведомство подчеркивает: любая агитационная активность до официального старта (до 18:01 23 июля) считается фальстартом и влечет за собой административное наказание по статье 102 КоАП РК.

Подкуп под видом добрых дел: что попало под запрет

Особое внимание прокуроры уделили так называемой «ненадлежащей агитации». Кандидатам, партиям и любым третьим лицам, действующим в их интересах, с момента назначения выборов запрещено проводить благотворительные акции. Исключение сделано только для спортивных и зрелищных мероприятий.

Под запрет подкупа избирателей подпадают: бесплатная раздача товаров, льготные услуги, дарение ценных бумаг, проведение лотерей и прямые денежные выплаты (или обещания их выплатить).

За подобные действия кандидатам и партиям грозит немедленная отмена регистрации их списков, а также крупные штрафы (ст. 122 КоАП РК). В случае выявления признаков уголовного преступления нарушителям грозит статья 150 УК РК.

Ответственность для СМИ и блогеров: фейки, клевета и онлайн-платформы

Генпрокуратура отдельно обратилась к журналистам и пользователям соцсетей. Онлайн-пространство будет мониториться на предмет дезинформации. Распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и репутацию кандидатов, жестко карается законом (ст. 104 и ст. 73-3 КоАП РК).

За публикацию противоправного контента и фейков предусмотрены штрафы по статье 456-2 КоАП РК. Если же ложная информация создаст угрозу общественному порядку, наступит уголовная ответственность (ст. 274 УК РК).

Опросы общественного мнения: физлицам вход воспрещен

Закон детально регламентирует публикацию рейтингов и электоральных опросов. Проводить их имеют право исключительно профильные юридические лица с опытом работы не менее 5 лет, которые заранее письменно уведомили ЦИК.

Главные табу для социологических срезов:

  • Рядовым гражданам (физическим лицам) проводить и публиковать такие опросы запрещено в принципе.

  • СМИ и онлайн-платформы при публикации чужих опросов обязаны давать полную справку: кто заказал, кто оплатил, погрешность, формулировку вопросов и метод сбора данных.

  • За 5 дней до выборов и непосредственно в день голосования (а также внутри участков) любые публикации прогнозов и опросов полностью запрещены под угрозой штрафов (ст. 120 КоАП РК).

Резюмируя обращение, высший надзорный орган страны призвал всех участников избирательного процесса к строгому правовому поведению ради обеспечения общественной безопасности и честных выборов.

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