Раскрыты запасы нефти и газа Казахстана: что скрывают недра страны

В Казахстане на государственном балансе числятся сотни нефтяных и газовых месторождений. В Министерстве энергетики раскрыли актуальные данные о запасах углеводородов, а также рассказали, какие регионы остаются лидерами по количеству контрактов на недропользование, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
В Казахстане на государственном учете находятся 319 нефтяных месторождений. Об этом сообщил вице-министр энергетики Ерлан Акбаров.
По его словам, по состоянию на начало 2025 года извлекаемые запасы нефти оцениваются в 4,2 миллиарда тонн. Из них 2,8 миллиарда тонн относятся к категории А+В+С1, а еще 1,4 миллиарда тонн — к категории С2.
Помимо нефти, в стране на государственном балансе числится 301 газовое месторождение.
Свободный природный газ учтен на 171 месторождении, а его извлекаемые балансовые запасы достигают 1,7 триллиона кубометров. При этом 1,2 триллиона кубометров относятся к наиболее изученной категории А+В+С1.
Кроме того, растворенный газ зарегистрирован на 259 месторождениях. Его извлекаемые балансовые запасы оцениваются еще в 2 триллиона кубометров.
Вице-министр отметил, что оценка ресурсного потенциала страны значительно изменилась за последние годы.
Если до 2012 года извлекаемые ресурсы углеводородов в пересчете на условное топливо оценивались в 22,7 миллиарда тонн, то после масштабного изучения осадочных бассейнов этот показатель был увеличен до 76 миллиардов тонн.
Основная часть этих ресурсов — около 70 миллиардов тонн — сосредоточена в Прикаспийском, Устюрт-Бозашинском, Мангышлакском и Южно-Торгайском осадочных бассейнах. Еще примерно 6 миллиардов тонн приходятся на менее изученные и пока малоперспективные территории.
По информации Министерства энергетики, сегодня в сфере углеводородов действует 317 контрактов на недропользование.
Наибольшее количество соглашений заключено в следующих регионах:
Кроме того, в казахстанском секторе Каспийского моря реализуются пять контрактов на недропользование.
Всего в стране официально зарегистрировано 215 недропользователей, работающих в нефтегазовой отрасли.
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