Раскрыты запасы нефти и газа Казахстана: что скрывают недра страны

В Казахстане на государственном балансе числятся сотни нефтяных и газовых месторождений. В Министерстве энергетики раскрыли актуальные данные о запасах углеводородов, а также рассказали, какие регионы остаются лидерами по количеству контрактов на недропользование, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: turantimes.kz

Казахстан располагает миллиардными запасами нефти

В Казахстане на государственном учете находятся 319 нефтяных месторождений. Об этом сообщил вице-министр энергетики Ерлан Акбаров.

По его словам, по состоянию на начало 2025 года извлекаемые запасы нефти оцениваются в 4,2 миллиарда тонн. Из них 2,8 миллиарда тонн относятся к категории А+В+С1, а еще 1,4 миллиарда тонн — к категории С2.

Запасы газа превышают три триллиона кубометров

Помимо нефти, в стране на государственном балансе числится 301 газовое месторождение.

Свободный природный газ учтен на 171 месторождении, а его извлекаемые балансовые запасы достигают 1,7 триллиона кубометров. При этом 1,2 триллиона кубометров относятся к наиболее изученной категории А+В+С1.

Кроме того, растворенный газ зарегистрирован на 259 месторождениях. Его извлекаемые балансовые запасы оцениваются еще в 2 триллиона кубометров.

Оценка ресурсов Казахстана выросла более чем втрое

Вице-министр отметил, что оценка ресурсного потенциала страны значительно изменилась за последние годы.

Если до 2012 года извлекаемые ресурсы углеводородов в пересчете на условное топливо оценивались в 22,7 миллиарда тонн, то после масштабного изучения осадочных бассейнов этот показатель был увеличен до 76 миллиардов тонн.

Основная часть этих ресурсов — около 70 миллиардов тонн — сосредоточена в Прикаспийском, Устюрт-Бозашинском, Мангышлакском и Южно-Торгайском осадочных бассейнах. Еще примерно 6 миллиардов тонн приходятся на менее изученные и пока малоперспективные территории.

Где в Казахстане больше всего нефтегазовых проектов

По информации Министерства энергетики, сегодня в сфере углеводородов действует 317 контрактов на недропользование.

Наибольшее количество соглашений заключено в следующих регионах:

Атырауская область — 89 контрактов;

— 89 контрактов; Мангистауская область — 72;

— 72; Актюбинская область — 66;

— 66; Кызылординская область — 41.

Кроме того, в казахстанском секторе Каспийского моря реализуются пять контрактов на недропользование.

Всего в стране официально зарегистрировано 215 недропользователей, работающих в нефтегазовой отрасли.