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08.07.2026, 15:19

В Казахстане главбух госучреждения проиграл на ставках 106 млн тенге: вынесен приговор

Новости Казахстана 0 2 104

В Западно-Казахстанской области вынесен суровый приговор главному бухгалтеру районной ветеринарной станции, который годами обкрадывал государство. Все похищенные миллионы чиновник спустил в букмекерских конторах, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Четыре года фиктивных выплат

Громкий коррупционный скандал развернулся в Казталовской районной ветеринарной станции Управления ветеринарии акимата ЗКО. Как сообщили в пресс-службе Западно-Казахстанского областного суда, главный бухгалтер учреждения нашел способ незаконного обогащения, который бесперебойно работал с 2021 по 2025 год.

Являясь лицом, приравненным к уполномоченным на выполнение госфункций, финансист регулярно выводил бюджетные средства на свои счета. Деньги маскировались под стандартные транзакции: завышенные заработные платы, командировочные расходы и пособия для оздоровления.

Миллионы на ставках и признание вины

В общей сложности предприимчивому сотруднику удалось вывести из казны 106 647 070 тенге. Однако разбогатеть мужчине так и не удалось: всю сумму он потратил на личные нужды, а точнее — проиграл на спортивных ставках и в азартных играх через букмекерские конторы.

В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал свою вину. При этом отмечается, что на момент вынесения приговора колоссальный материальный ущерб государству так и не был возмещен.

Приговор суда: конфискация и пожизненный запрет

Суд признал экс-бухгалтера виновным в масштабном хищении госимущества. Ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы. Кроме того, у осужденного конфискуют все имущество, приобретенное на преступные доходы.

Также суд наложил на него пожизненный запрет занимать любые должности на государственной службе, в судейском корпусе и в органах местного самоуправления. Гражданский иск о возврате похищенного удовлетворен судом на сумму 105 736 100 тенге.

На данный момент судебный вердикт еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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