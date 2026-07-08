В Казахстане начали похищать людей ради доступа к банковским счетам

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана бьет тревогу: подпольный бизнес по отмыванию денег перерос в откровенный криминал с похищением граждан. С начала года в стране ликвидировано 33 крупные дропперские ячейки, через которые киберпреступники вывели астрономическую сумму — свыше 112 миллиардов тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

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Миллиардные обороты и сотни сломанных судеб

Современные интернет-мошенники больше не могут безнаказанно выводить украденные деньги напрямую. Для этого им требуются «дропперы» (или «дропы») — подставные лица, которые за небольшой процент соглашаются открыть на свое имя банковские карты и передать доступ к мобильному банкингу третьим лицам.

Масштабы этой теневой сети в Казахстане поражают. По данным АФМ, правоохранителям удалось установить личности более 40 ключевых организаторов преступных схем. В противоправную деятельность они успели вовлечь свыше 500 казахстанцев. Маховик борьбы с финансовыми преступлениями раскручивается стремительно: только за последние два месяца силовики заблокировали более одной тысячи подозрительных дроп-карт.

От легких денег до заложников в неволе

Однако самым пугающим трендом стало то, что организаторы схем начали применять методы классических бандформирований 90-х годов. Попытка выйти из «игры» или случайная блокировка счетов теперь может стоить дропперу жизни и здоровья.

Шокирующий случай произошел в Западно-Казахстанской области (ЗКО). Там департамент АФМ накрыл международную сеть «дроповодов». Когда банк заблокировал один из подозрительных счетов, через который мошенники уже успели прогнать около 17 миллионов тенге, преступники не стали мириться с потерей куша. Они выследили 18-летнего владельца карты, похитили его и под угрозой физической расправы требовали немедленно восстановить доступ к онлайн-банкингу.

Крипта, соцсети и Telegram: как вербуют казахстанцев

География преступного промысла охватывает всю республику, а методы вербовки становятся все более изощренными:

Схема через криптовалюту (Область Жетісу): Местная жительница нашла в социальных сетях заманчивое объявление о быстром доходе. По указке теневых «кураторов» она принимала на свои счета миллионы, похищенные у обманутых интернет-пользователей. После этого женщина конвертировала грязные деньги в криптовалюту и отправляла на криптокошельки боссов, забирая себе фиксированную комиссию.

Схема «Детский капкан» (Туркестанская область): Здесь координация шла через анонимные Telegram-каналы. Организаторы намеренно целились в самую уязвимую аудиторию — студентов и несовершеннолетних. Подросткам предлагали «символическое» вознаграждение за продажу доступа к своим картам. Итог закономерен, но печален: более 20 молодых людей, искавших легких карманных денег, теперь находятся под следствием.

Жесткое предупреждение АФМ

В ведомстве настоятельно рекомендуют гражданам, особенно молодежи, не поддаваться на предложения о «пассивном доходе» в интернете, связанном с переводами денежных средств.

Передача своей банковской карты, пин-кода или аккаунта от приложения чужим людям — это не просто глупость, это соучастие в преступлении. В АФМ напомнили, что за участие в дропперских схемах (легализация денежных средств, полученных преступным путем) предусмотрена суровая уголовная ответственность, которая может навсегда перечеркнуть будущее.