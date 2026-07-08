Казахстан нагревается быстрее планеты: «Казгидромет» опубликовал тревожные данные

Казахстан оказался в эпицентре глобального изменения климата — темпы потепления внутри страны существенно опережают среднемировые показатели. Синоптики РГП «Казгидромет» опубликовали свежие аналитические данные, свидетельствующие о стремительном росте средних температур, сообщает Lada.kz.
Казахстанские метеорологи ведут непрерывный мониторинг климатических сдвигов, опираясь на строгие стандарты Всемирной метеорологической организации (WMO). Оценка изменений проводится на основе долгосрочных 30-летних циклов. Этот метод позволяет четко разграничить временные капризы погоды и реальные, необратимые климатические тренды.
Многолетние графики наблюдений показывают пугающе стабильную динамику. Начиная с 1976 года, среднегодовая температура в республике увеличивается примерно на 0,4°C за каждые десять лет. Этот темп значительно опережает среднюю скорость потепления по всей планете.
Климатологи обращают внимание на то, что потепление распределяется по сезонам неравномерно. Наиболее агрессивный рост температур фиксируется в весенние месяцы.
В среднем по стране весна «теплеет» на 0,7°C за десятилетие.
В ряде уязвимых регионов Казахстана этот показатель и вовсе достигает критических 0,9°C за каждые 10 лет.
Такие резкие весенние скачки могут напрямую влиять на раннее таяние снегов, провоцировать паводки и усугублять засушливость почв перед началом сельскохозяйственного сезона.
Последние годы наглядно доказывают, что процесс изменения климата в регионе лишь ускоряется. Прошедший 2025 год официально признан самым жарким за всю историю инструментальных наблюдений в Казахстане. Отклонение от привычной климатической нормы оказалось беспрецедентным и составило сразу +2,9°C.
Статистика XXI века окончательно подтверждает долгосрочный тренд: девять из десяти самых теплых лет за всю историю метеонаблюдений в Казахстане пришлись именно на текущее столетие. Подобные цифры требуют от властей и бизнеса срочной адаптации ключевых секторов экономики — от сельского хозяйства до коммунальной инфраструктуры.
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