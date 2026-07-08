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08.07.2026, 16:37

Казахстан нагревается быстрее планеты: «Казгидромет» опубликовал тревожные данные

Новости Казахстана 0 2 200

Казахстан оказался в эпицентре глобального изменения климата — темпы потепления внутри страны существенно опережают среднемировые показатели. Синоптики РГП «Казгидромет» опубликовали свежие аналитические данные, свидетельствующие о стремительном росте средних температур, сообщает Lada.kz. 

Фото: shedevrum.ai
Фото: shedevrum.ai

Масштаб аномалии: каждые 10 лет приносят новый жаркий рекорд

Казахстанские метеорологи ведут непрерывный мониторинг климатических сдвигов, опираясь на строгие стандарты Всемирной метеорологической организации (WMO). Оценка изменений проводится на основе долгосрочных 30-летних циклов. Этот метод позволяет четко разграничить временные капризы погоды и реальные, необратимые климатические тренды.

Многолетние графики наблюдений показывают пугающе стабильную динамику. Начиная с 1976 года, среднегодовая температура в республике увеличивается примерно на 0,4°C за каждые десять лет. Этот темп значительно опережает среднюю скорость потепления по всей планете.

Главный удар приходится на весну

Климатологи обращают внимание на то, что потепление распределяется по сезонам неравномерно. Наиболее агрессивный рост температур фиксируется в весенние месяцы.

  • В среднем по стране весна «теплеет» на 0,7°C за десятилетие.

  • В ряде уязвимых регионов Казахстана этот показатель и вовсе достигает критических 0,9°C за каждые 10 лет.

Такие резкие весенние скачки могут напрямую влиять на раннее таяние снегов, провоцировать паводки и усугублять засушливость почв перед началом сельскохозяйственного сезона.

XXI век переписывает историю метеонаблюдений

Последние годы наглядно доказывают, что процесс изменения климата в регионе лишь ускоряется. Прошедший 2025 год официально признан самым жарким за всю историю инструментальных наблюдений в Казахстане. Отклонение от привычной климатической нормы оказалось беспрецедентным и составило сразу +2,9°C.

Статистика XXI века окончательно подтверждает долгосрочный тренд: девять из десяти самых теплых лет за всю историю метеонаблюдений в Казахстане пришлись именно на текущее столетие. Подобные цифры требуют от властей и бизнеса срочной адаптации ключевых секторов экономики — от сельского хозяйства до коммунальной инфраструктуры.

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