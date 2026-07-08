Казахстанец накопил в ЕНПФ почти 388 млн тенге: раскрыты крупнейшие пенсионные счета

В Едином накопительном пенсионном фонде раскрыли данные о крупнейших пенсионных накоплениях казахстанцев. Максимальная сумма на обязательном пенсионном счете приблизилась к 388 млн тенге, а число вкладчиков, превысивших порог минимальной достаточности, превысило 30 тысяч, сообщает Lada.kz.

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Пока одни казахстанцы гадают, хватит ли им выплат на базовые нужды, единицы обеспечивают себе безбедную старость уже сейчас. Как выяснил журналист Игорь Неволин, Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) зафиксировал шокирующие суммы на счетах рекордсменов: главный богач страны накопил почти 388 миллионов тенге, а женщины начали стремительно догонять мужчин в этой финансовой гонке.

Главный рекордсмен и мужское доминирование

Абсолютным лидером по объему пенсионных накоплений в Казахстане стал мужчина в возрасте от 51 до 60 лет. На его обязательном счете аккумулирована астрономическая сумма — 387 547 976 тенге. Интересно, что за первые шесть месяцев 2026 года его капитал увеличился еще на 7 млн тенге.

Вторая и третья строчки рейтинга богатейших вкладчиков также остались за мужчинами:

2-е место: 61-летний казахстанец со счетом в 180 685 003 тенге (его накопления, напротив, незначительно просели — почти на 2 млн);

3-е место: мужчина в категории 41–50 лет, который смог нарастить свой баланс более чем на 6 млн тенге, достигнув отметки в 151 752 008 тенге.

Женский прорыв: планка в 100 миллионов пробита

Главной тенденцией первой половины 2026 года стал резкий рост накоплений у женщин. Если еще в январе ни одна казахстанка в возрасте до 60 лет не могла похвастаться девятизначной суммой на пенсионном счете, то к июню этот рубеж преодолели сразу две вкладчицы.

Сейчас топ женских накоплений выглядит так:

Вкладчица в возрасте 51–60 лет — 125 908 192 тенге ;

Вкладчица в возрасте 41–50 лет — 116 722 719 тенге ;

В категории «61 год и старше» лидирует женщина с капиталом в 95 721 470 тенге (в начале года сумма была чуть выше — около 96,1 млн).

Молодые и успешные: девушки обходят юношей

Удивительную динамику демонстрирует и подрастающее поколение казахстанцев (до 20 лет). Здесь девушки оказались гораздо успешнее или дальновиднее парней. Абсолютная лидер в этой категории накопила на своем обязательном пенсионном счете 18 596 961 тенге. Для сравнения: самый богатый юноша того же возраста имеет на счету почти в два раза меньше — 10 525 874 тенге.

Кто досрочно обеспечил себе старость?

По состоянию на 1 июня 2026 года в Казахстане насчитывается 30 049 человек, чьи пенсионные накопления превысили порог минимальной достаточности (ПМД) — сумму, гарантирующую стабильные выплаты в будущем.