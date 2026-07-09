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08.07.2026, 19:42

Максимальные ставки по кредитам изменились в Казахстане: что ждет заемщиков с 21 июля

Новости Казахстана 0 2 269

В Казахстане официально изменились правила игры на рынке кредитования: Нацбанк и Агентство по регулированию финансового рынка (АРРФР) утвердили новые предельные ставки по банковским займам, микрокредитам и ипотеке, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Фото: Валерия Змейкова
Фото: Валерия Змейкова

Удар по микрозаймам: МФО ставят в жесткие рамки

Регуляторы пересмотрели условия работы микрофинансовых организаций (МФО), значительно ограничив их аппетиты. Согласно новому совместному постановлению, предельный размер ставки по микрокредитам теперь не может превышать 0,3% в день. В годовом выражении потолок установлен на отметке не более 179%.

При этом часть старых послаблений была полностью аннулирована. Новые правила для МФО уже вступили в силу с 1 июля 2026 года, однако отдельные технические пункты документа начнут действовать чуть позже — с 21 июля.

Беззалоговые кредиты и залоги: что изменится для банков

Реформа затронет и классический банковский сектор, но здесь финрегуляторы дали рынку время на адаптацию. С 1 января 2027 года в Казахстане начнут действовать новые предельные размеры годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ) для банков второго уровня:

  • 46% — максимальная ставка по самым популярным и рискованным беззалоговым потребительским кредитам;

  • 35% — верхний предел по займам, которые выдаются под залог имущества.

Новые правила для ипотеки: ставка зависит от первоначального взноса

Самым технологичным нововведением станет дифференциация ставок по ипотечным жилищным займам, которая также заработает с 2027 года. Теперь стоимость ипотеки будет напрямую зависеть от коэффициента КЗЗ (соотношение суммы займа к стоимости покупаемой недвижимости). Проще говоря — от размера вашего первоначального взноса:

  • Ипотека под 20% (максимум): будет доступна тем, у кого КЗЗ составляет до 0,7 включительно (то есть заемщик сразу оплачивает 30% и более от стоимости жилья).

  • Ипотека под 25% (максимум): ждет тех, у кого КЗЗ превышает 0,7 (минимальный первоначальный взнос).

Как будут рассчитывать стоимость залога?

Для исключения махинаций и искусственного завышения цен регулятор утвердил строгую формулу. Стоимость недвижимости для расчета коэффициента будет выбираться по принципу «что меньше»: либо цена в договоре купли-продажи, либо рыночная оценка независимого эксперта на день выдачи займа.

Единственное легальное исключение, способное улучшить условия для заемщика — наличие дополнительного залога в виде денежного вклада в банке. В этом случае сумма депозита будет плюсоваться к общей стоимости обеспечения, что позволит снизить КЗЗ и получить более выгодную ставку.

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