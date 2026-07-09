Максимальные ставки по кредитам изменились в Казахстане: что ждет заемщиков с 21 июля

В Казахстане официально изменились правила игры на рынке кредитования: Нацбанк и Агентство по регулированию финансового рынка (АРРФР) утвердили новые предельные ставки по банковским займам, микрокредитам и ипотеке, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.