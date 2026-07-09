Максимальные ставки по кредитам изменились в Казахстане: что ждет заемщиков с 21 июля

В Казахстане официально изменились правила игры на рынке кредитования: Нацбанк и Агентство по регулированию финансового рынка (АРРФР) утвердили новые предельные ставки по банковским займам, микрокредитам и ипотеке, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.
Регуляторы пересмотрели условия работы микрофинансовых организаций (МФО), значительно ограничив их аппетиты. Согласно новому совместному постановлению, предельный размер ставки по микрокредитам теперь не может превышать 0,3% в день. В годовом выражении потолок установлен на отметке не более 179%.
При этом часть старых послаблений была полностью аннулирована. Новые правила для МФО уже вступили в силу с 1 июля 2026 года, однако отдельные технические пункты документа начнут действовать чуть позже — с 21 июля.
Реформа затронет и классический банковский сектор, но здесь финрегуляторы дали рынку время на адаптацию. С 1 января 2027 года в Казахстане начнут действовать новые предельные размеры годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ) для банков второго уровня:
46% — максимальная ставка по самым популярным и рискованным беззалоговым потребительским кредитам;
35% — верхний предел по займам, которые выдаются под залог имущества.
Самым технологичным нововведением станет дифференциация ставок по ипотечным жилищным займам, которая также заработает с 2027 года. Теперь стоимость ипотеки будет напрямую зависеть от коэффициента КЗЗ (соотношение суммы займа к стоимости покупаемой недвижимости). Проще говоря — от размера вашего первоначального взноса:
Ипотека под 20% (максимум): будет доступна тем, у кого КЗЗ составляет до 0,7 включительно (то есть заемщик сразу оплачивает 30% и более от стоимости жилья).
Ипотека под 25% (максимум): ждет тех, у кого КЗЗ превышает 0,7 (минимальный первоначальный взнос).
Для исключения махинаций и искусственного завышения цен регулятор утвердил строгую формулу. Стоимость недвижимости для расчета коэффициента будет выбираться по принципу «что меньше»: либо цена в договоре купли-продажи, либо рыночная оценка независимого эксперта на день выдачи займа.
Единственное легальное исключение, способное улучшить условия для заемщика — наличие дополнительного залога в виде денежного вклада в банке. В этом случае сумма депозита будет плюсоваться к общей стоимости обеспечения, что позволит снизить КЗЗ и получить более выгодную ставку.
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