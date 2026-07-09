В Казахстане вводят новый контроль скорости: список трасс, где начнут штрафовать с 10 июля

С 10 июля на четырех оживленных платных автомагистралях Казахстана запускают систему фиксации средней скорости. Обмануть радары, сбросив газ в последний момент, теперь не получится — нарушителей ждет автоматический расчет темпа езды на всем маршруте, сообщает Lada.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол" .

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Какие трассы попали под прицел систем фиксации

Нововведение затронет ключевые транспортные артерии страны республиканского значения. Специальное оборудование начнет работать сразу в обоих направлениях на следующих отрезках:

Актобе — Кандыагаш

Алматы — Хоргос

Кокшетау — Петропавловск

Астана — Темиртау (непосредственно на участке между населенными пунктами Аршалы и Ошаганды)

В нацкомпании «КазАвтоЖол» подчеркивают: для контроля выбраны платные зоны с самым плотным трафиком, где водители чаще всего пренебрегают правилами безопасности.

Как это работает: почему привычные уловки не спасут

Классические радары фиксируют мгновенную скорость автомобиля в конкретной точке: водители знают, где стоят камеры, притормаживают перед ними, а затем снова жмут на газ. Новая система работает принципиально иначе.

Комплексы фиксируют время въезда машины на контролируемый участок и время выезда из него. Исходя из этого, компьютер мгновенно вычисляет среднюю скорость, с которой двигался автомобиль. Если водитель преодолел отрезок быстрее, чем это возможно при разрешенном лимите, система автоматически сформирует предписание о штрафе.

Цель — безопасность, а не наказание

В «КазАвтоЖол» заявляют, что главная задача проекта — превентивная. Превышение скорости остается одной из основных причин страшных аварий на загородных трассах, и внедрение умного контроля призвано в корне изменить культуру вождения.

«Контроль средней скорости позволяет оценить реальную манеру движения водителя на всем протяжении пути. Безопасная дорога начинается не только с качественного асфальта, но и с ответственного поведения за рулем. Несколько минут сэкономленного времени точно не стоят человеческой жизни», — напомнили в дорожном ведомстве.

Автомобилистов призывают быть внимательнее, заранее закладывать время на поездки и строго ориентироваться на знаки «Ограничение максимальной скорости» на протяжении всего маршрута.