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09.07.2026, 08:07

В Казахстане отменили решение о взыскании $1,4 млрд с «Газпрома» в пользу «Нафтогаза»

Новости Казахстана 0 1 246

Суд Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) полностью отменил свое майское решение, согласно которому украинский «Нафтогаз» мог принудительно взыскать с российского «Газпрома» $1,4 млрд на территории Казахстана, сообщает Lada.kz со ссылкой на forbes.kz.

Фото: exclusive.kz
Фото: exclusive.kz

Судебный разворот: как Лорд Фолкс исправил решение коллеги

Громкий международный спор между энергетическими гигантами получил неожиданный финал в юрисдикции Казахстана. Суд первой инстанции МФЦА под председательством судьи Лорда Фолкса пересмотрел вердикт от 15 мая 2026 года, вынесенный его коллегой Эндрю Спинком. Напомним, тогда британский служитель фемиды удовлетворил иск НАК «Нафтогаз Украины», дав зеленый свет на исполнение в Казахстане решения Международной торговой палаты (ICC) Швейцарии.

Однако 7 июля 2026 года суд Астаны признал, что первоначальный приказ был ошибочным. Главная причина — у МФЦА просто нет законных полномочий и юрисдикции вмешиваться в этот конфликт и принудительно взыскивать средства с ПАО «Газпром».

Без меня меня судили: скрытые детали процесса

Как выяснилось в ходе пересмотра дела, майское решение в пользу украинской стороны выносилось по упрощенной схеме. Судья Спинк рассматривал иск «Нафтогаза» в одностороннем порядке — без официального уведомления и участия представителей «Газпрома».

Когда российская корпорация подключила к процессу своих адвокатов и озвучила аргументы, расклад сил кардинально изменился. Лорд Фолкс, детально изучив Конституционный закон о МФЦА (а именно статьи 13 и 14), пришел к следующим выводам:

  • Жесткие рамки: Юрисдикция суда Астаны строго ограничена конкретным перечнем споров, прописанных в законе Казахстана.

  • Не тот масштаб: Газовый конфликт между Россией и Украиной не подпадает ни под одну из внутренних категорий дел МФЦА.

  • Чужой арбитраж: Нормы финансового центра о признании иностранных решений применимы в основном к собственному Арбитражному центру МФЦА, а не к любым сторонним международным инстанциям вроде швейцарской ICC.

В итоге суд констатировал, что попытка «Нафтогаза» использовать казахстанскую площадку для взыскания зарубежных долгов была юридически необоснованной.

Эхо 2009 года: откуда взялся миллиардный долг

Многолетнее противостояние «Газпрома» и «Нафтогаза» тянется еще с исторических контрактов на поставку и транзит голубого топлива, подписанных в 2009 году. Отношения сторон окончательно зашли в тупик после 2014 года, спровоцировав череду взаимных исков в Стокгольмский арбитраж и другие мировые суды.

В 2018 году Стокгольм обязал «Газпром» выплатить украинской стороне $2,56 млрд за недопоставку транзитных объемов газа. В 2019 году компаниям удалось достичь временного компромисса в рамках пакетного соглашения, однако позже конфликт вспыхнул с новой силой. Сейчас «Нафтогаз» пытается легализовать новые решения европейских арбитражей в третьих странах, чтобы арестовать имущество российской корпорации по всему миру.

Казахстан в лице Минюста РК ранее официально заявлял, что республика не имеет никакого отношения к спору двух зарубежных компаний, поскольку суд МФЦА функционирует на принципах обособленного английского права.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Россия рулит, других объяснений нет.
09.07.2026, 04:27
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