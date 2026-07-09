Что будет с тенге? Нацбанк Казахстана изменил правила продажи долларов

Национальный банк Казахстана запустил принципиально новый механизм продажи иностранной валюты на бирже, получивший название «зеркалирование». Реформа призвана защитить курс тенге от резких колебаний и сделать валютный рынок максимально предсказуемым, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Главное изменение касается порядка перечисления гарантированных трансфертов из Национального фонда в государственный бюджет. Теперь деньги в казну будут поступать неравномерно — строго по мере фактической необходимости, с учетом реальных доходов и расходов государства.
Чтобы этот рваный график не дестабилизировал валютный рынок, Нацбанк внедряет «зеркалирование». Вопреки сложной терминологии, речь идет не об обратном выкупе валюты, а об изменении периодичности и логики самих операций. Регулятор берет на себя роль буфера: он будет распределять продажу долларов равномерными порциями до конца года, сглаживая любые резкие перепады.
На практике финансовый маневр выглядит следующим образом:
Валюта из Нацфонда больше не выбрасывается на биржу едимоментно.
Вместо этого Нацбанк забирает доллары в свои международные резервы, выдавая взамен свежевыпущенную наличность в тенге.
Уже из этих резервов регулятор начинает порционно и стабильно продавать американскую валюту на рынке, а полученные тенге направляет на нужды бюджета.
Таким образом, общий объем операций остается прежним, но их влияние на рынок растягивается во времени.
Как объясняет главный аналитик Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Рамазан Досов, раньше Министерство финансов работало по жесткому помесячному графику. Переход на финансирование «по фактической потребности» мог бы обернуться штормом для нацвалюты из-за непредсказуемости объемов.
Если бы Минфину срочно потребовался крупный транш, одновременный выброс огромной массы долларов обвалил бы их курс, а в периоды затишья на рынке начинался бы дефицит американской валюты. «Зеркальный» механизм Нацбанка полностью решает эту проблему, делая предложение инвалюты стабильным и прогнозируемым для всех участников рынка.
Эффективность новой схемы наглядно подтверждают итоги июня. В рамках трансфертов Нацбанк продал на внутреннем рынке 200 миллионов долларов. Еще 460 миллионов долларов были изъяты из Нацфонда и переведены в резервы регулятора — их будут планомерно распродавать в течение следующих шести месяцев.
Если бы Нацбанк действовал по старым правилам, в июне на биржу рухнули бы сразу 660 миллионов долларов, что вызвало бы искусственный перекос курса, а в последующие месяцы рынок столкнулся бы с резким инвестиционным голодом.
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