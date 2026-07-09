Что будет с тенге? Нацбанк Казахстана изменил правила продажи долларов

Национальный банк Казахстана запустил принципиально новый механизм продажи иностранной валюты на бирже, получивший название «зеркалирование». Реформа призвана защитить курс тенге от резких колебаний и сделать валютный рынок максимально предсказуемым, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.