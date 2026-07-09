Казахстанские школы рискуют встретить 1 сентября без учебников: в чем причина?

Казахстанские школы могут столкнуться с дефицитом учебной литературы к началу нового учебного года из-за задержки ведомственного приказа, сообщает Lada.kz со ссылкой на 31 канал .

Фото: пресс-служба министерства просвещения РК

В Казахстане возник риск задержки поставок школьных учебников к 1 сентября. По информации общественников, до настоящего времени не утвержден приказ Министерства просвещения, который определяет перечень учебной литературы для закупки. Именно этот документ является отправной точкой для всех последующих процедур — проведения тендеров, печати книг и их доставки в образовательные учреждения.

По мнению представителей образовательного сообщества, промедление может привести к тому, что часть школ, особенно расположенных в сельской местности и отдаленных регионах, не успеет получить необходимые учебные материалы к началу нового учебного года.

Закупки не могут начаться без приказа

Эксперт в сфере образования Гульнар Умарова отметила, что в предыдущие годы подобный приказ принимался уже в марте или апреле. В этом году документ до сих пор не утвержден, несмотря на то что финансирование на приобретение учебников уже предусмотрено в бюджетах регионов.

По ее словам, отсутствие официально утвержденного перечня не позволяет местным исполнительным органам начать государственные закупки.

«В бюджет во всех регионах заложили закуп этих учебников, но так как этого приказа нет, у них нет основания для закупа какого перечня учебников. Не начали печатать учебники, не начали вообще делать закуп, при этом нет информации, какие книгоиздатели, в чем они провинились», — заявила Гульнар Умарова.

Эксперт подчеркнула, что из-за задержки акиматы не могут объявить тендеры, издательства — приступить к печати, а логистические компании рискуют не успеть организовать поставки до начала учебного года.

Причиной задержки стали тысячи выявленных ошибок

Ранее заместитель премьер-министра Казахстана Аида Балаева сообщала, что пересмотр сроков связан с масштабной проверкой учебной литературы. В ходе экспертизы специалисты выявили свыше 7000 ошибок, которые потребовали исправления.

Согласно озвученному графику, учебники для учащихся 3-х и 7-х классов должны поступить в школы до 30 августа. Комплекты для 4-х и 9-х классов планируется поставить до 1 января 2027 года, а для 8-х классов — до 1 апреля 2027 года.

В Министерстве просвещения заверили, что документ скоро утвердят

В Министерстве просвещения сообщили, что работа над приказом находится на завершающей стадии. Документ уже проходит процедуру согласования, после чего будет официально утвержден.

Директор Республиканского научно-практического центра экспертизы содержания образования Сейфулла Смайлов пояснил, что дополнительное время потребовалось для устранения выявленных замечаний в учебниках.

По его словам, профильные структуры совместно с Министерством просвещения, издательствами и экспертным центром продолжают работу, чтобы завершить подготовку документов и обеспечить школы необходимой учебной литературой в максимально сжатые сроки.