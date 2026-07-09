Штраф до миллиона тенге: что нельзя делать с флагом Казахстана с 13 июля

С 13 июля 2026 года в Казахстане вступят в силу обновленные правила использования государственного флага. Документ уточняет, какие действия с главным государственным символом запрещены, что теперь разрешено гражданам и какие штрафы предусмотрены за нарушения, сообщает Lada.kz.
Правительство Казахстана утвердило обновленные требования к использованию государственного флага. В документе подробно прописаны случаи, когда использование национального символа считается недопустимым, а также закреплены нормы, позволяющие гражданам свободнее демонстрировать государственный флаг.
При этом важно отметить, что документ не вводит новые штрафы. Административная ответственность уже была предусмотрена законодательством, а постановление лишь конкретизирует правила обращения с государственным символом.
Согласно новым требованиям, запрещается использовать государственный флаг, если он имеет повреждения, способные умалить его символическое значение. Речь идет об изношенном, загрязненном, выцветшем, смятом полотнище, а также о флаге с проколами, заплатками и другими дефектами.
Кроме того, не допускается:
Ответственность за нарушение правил использования государственного флага установлена статьей 418 Кодекса об административных правонарушениях.
За первое нарушение предусмотрены следующие меры:
Если аналогичное нарушение повторится в течение года, суммы штрафов существенно увеличиваются:
Кроме того, статья 458 КоАП предусматривает отдельную ответственность за незаконное использование государственного флага. В этом случае штраф составляет 50 МРП (216 250 тенге), а при повторном нарушении — 100 МРП (432 500 тенге).
Обновленные правила официально закрепляют право казахстанцев использовать государственный флаг для выражения патриотизма.
В частности, разрешается:
Также отдельно оговорено, что при вертикальном размещении полотнища национальный орнамент должен располагаться сверху.
Обновленные правила начнут действовать с 13 июля 2026 года. Их основная цель — не ужесточение наказаний, а четкое определение допустимых способов использования государственного флага и официальное закрепление права граждан демонстрировать его в знак уважения и патриотизма.
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