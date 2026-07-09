Штраф до миллиона тенге: что нельзя делать с флагом Казахстана с 13 июля

С 13 июля 2026 года в Казахстане вступят в силу обновленные правила использования государственного флага. Документ уточняет, какие действия с главным государственным символом запрещены, что теперь разрешено гражданам и какие штрафы предусмотрены за нарушения, сообщает Lada.kz.

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Что изменилось в правилах использования флага

Правительство Казахстана утвердило обновленные требования к использованию государственного флага. В документе подробно прописаны случаи, когда использование национального символа считается недопустимым, а также закреплены нормы, позволяющие гражданам свободнее демонстрировать государственный флаг.

При этом важно отметить, что документ не вводит новые штрафы. Административная ответственность уже была предусмотрена законодательством, а постановление лишь конкретизирует правила обращения с государственным символом.

Какие действия с флагом запрещены

Согласно новым требованиям, запрещается использовать государственный флаг, если он имеет повреждения, способные умалить его символическое значение. Речь идет об изношенном, загрязненном, выцветшем, смятом полотнище, а также о флаге с проколами, заплатками и другими дефектами.

Кроме того, не допускается:

допускать соприкосновение флага с землей, полом, водой и другими поверхностями;

использовать его в качестве коврика, скатерти, занавески или постельной принадлежности;

применять флаг как предмет одежды;

уничтожать, сжигать, разрывать, бросать на землю или использовать государственный символ не по назначению.

Какие штрафы предусмотрены

Ответственность за нарушение правил использования государственного флага установлена статьей 418 Кодекса об административных правонарушениях.

За первое нарушение предусмотрены следующие меры:

для физических лиц — предупреждение или штраф 5 МРП (21 625 тенге) ;

; для должностных лиц и субъектов малого бизнеса — 10 МРП (43 250 тенге) ;

; для среднего бизнеса — 20 МРП (86 500 тенге) ;

; для крупного бизнеса — 30 МРП (129 750 тенге).

Если аналогичное нарушение повторится в течение года, суммы штрафов существенно увеличиваются:

для физических лиц — 50 МРП (216 250 тенге) ;

; для должностных лиц и малого бизнеса — 100 МРП (432 500 тенге) ;

; для среднего бизнеса — 150 МРП (648 750 тенге) ;

; для крупного бизнеса — 250 МРП (1 081 250 тенге).

Кроме того, статья 458 КоАП предусматривает отдельную ответственность за незаконное использование государственного флага. В этом случае штраф составляет 50 МРП (216 250 тенге), а при повторном нарушении — 100 МРП (432 500 тенге).

Что теперь разрешено гражданам

Обновленные правила официально закрепляют право казахстанцев использовать государственный флаг для выражения патриотизма.

В частности, разрешается:

вывешивать флаг на балконах под углом 45 градусов;

размещать его в салоне автомобиля;

устанавливать на территории частного дома на высоте не менее трех метров;

устанавливать отдельный флагшток с государственным флагом;

использовать изображение флага на спортивной форме.

Также отдельно оговорено, что при вертикальном размещении полотнища национальный орнамент должен располагаться сверху.

Когда изменения вступят в силу

Обновленные правила начнут действовать с 13 июля 2026 года. Их основная цель — не ужесточение наказаний, а четкое определение допустимых способов использования государственного флага и официальное закрепление права граждан демонстрировать его в знак уважения и патриотизма.