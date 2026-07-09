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09.07.2026, 09:58

Покупать в рассрочку станет сложнее: какие правила вводят для маркетплейсов в Казахстане

Новости Казахстана 0 1 778

Казахстанцев ждет масштабное ужесточение условий онлайн-покупок. Национальный банк совместно с АРРФР подготовил пакет законодательных поправок, которые радикально изменят правила предоставления рассрочки (BNPL) на крупнейших цифровых платформах страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: selsup.ru
Фото: selsup.ru

Цифровой бум: почему маркетплейсы попали под прицел властей

Бурное развитие электронной коммерции в Казахстане привело к тектоническим сдвигам в торговле. Потребительский спрос массово перетек в интернет-пространство: объем розничной e-commerce в стране достиг внушительной отметки в 3,77 трлн тенге.

Однако ключевой причиной беспокойства регуляторов стало то, что крупнейшие отечественные маркетплейсы и цифровые платформы де-факто переросли свой первоначальный статус. Сегодня они превратились в полноценные финансовые экосистемы и начали приобретать явные признаки банковских институтов, фактически оставаясь вне жесткого финансового надзора.

Защита кошелька: что изменится для покупателей и бизнеса

Главная цель готовящихся реформ — тотальная защита прав потребителей. В Министерстве национальной экономики (МНЭ) подчеркивают, что новые меры призваны не допустить монопольного завышения цен, а также ликвидировать скрытые комиссии, которые платформы могут закладывать в стоимость товаров.

Разрабатываемые правила игры коснутся всех участников цепочки продаж. Теперь, если в процессе покупки товара в рассрочку задействована третья финансирующая сторона, к ней будут предъявляться те же строгие требования, что и к классическим фининститутам. При этом статус организации (является она банком или нет) роли не сыграет — ответственность перед законом будет равной для всех.

Коллективный контроль: кто создает новые правила игры

Поскольку реформа затрагивает как финансовый сектор, так и сферу торговли, над созданием единых стандартов работает целая коалиция ведомств. Контролировать риски и формировать новые требования для маркетплейсов будут совместно Министерство торговли и интеграции, АРРФР, Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК), а также НПП «Атамекен».

Эксперты сходятся во мнении: для рядовых граждан процесс оформления рассрочек может стать более прозрачным, но вместе с тем и более регламентированным, что неизбежно снизит долю спонтанных и неодобренных покупок в сети.

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