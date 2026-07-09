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09.07.2026, 10:18

Побег с места аварии, элитный Cruiser и запах алкоголя: в столице задержали боксера Данияра Елеусинова

Новости Казахстана 0 1 896

Знаменитый казахстанский боксер и олимпийский чемпион 2016 года Данияр Елеусинов оказался в центре громкого скандала в Астане. Спортсмена задержали после того, как он устроил два ДТП подряд и попытался скрыться от патрульных, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

© Photo: sports.kz
© Photo: sports.kz

Двойной таран у «Хан-Шатыра» и погоня

Громкий инцидент произошел в районе популярного столичного торгово-развлекательного центра «Хан-Шатыр» (на пересечении улиц Толе би и Халифа бен Заид аль-Нахаян). По информации Telegram-канала Kozachkov offside, люксовый внедорожник Toyota Land Cruiser с приметным «крутым» госномером 001EDM01 спровоцировал сразу две аварии, в которых пострадали три автомобиля.

Вместо того чтобы остановиться и дождаться полицию, виновник происшествия нажал на газ и скрылся. Объявлять план «Перехват» долго не пришлось: в ходе оперативно-розыскных мероприятий патрульные выследили и заблокировали беглый внедорожник на улице Достык.

Полиция подтверждает, но держит паузу с именем

В Департаменте полиции Астаны официально подтвердили факт дерзких ДТП и задержания водителя. По данным ведомства, за рулем элитного авто находился 35-летний мужчина. Стражи порядка отдельно подчеркнули: у задержанного были зафиксированы явные признаки алкогольного опьянения, в связи с чем его немедленно направили на медицинское освидетельствование.

Несмотря на то, что в официальных сводках фамилия именитого боксера пока не называется, возраст задержанного, марка машины и госномера полностью совпадают с данными Данияра Елеусинова. К счастью, в результате инцидента никто из людей не пострадал — разбиты только автомобили.

«Закон и Порядок»: регалии не спасут от ответственности

Сейчас по факту дорожного происшествия проводится тщательная проверка, по результатам которой действиям водителя будет дана окончательная правовая оценка. Ему грозит серьезное наказание — вплоть до лишения водительских прав и административного ареста за управление авто в нетрезвом виде и оставление места ДТП.

В полиции Астаны жестко и бескомпромиссно отреагировали на статус возможного виновника:

«Принцип "Закон и Порядок" действует для всех без исключения. Ответственность не зависит от известности,

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