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09.07.2026, 10:43

Работа, жилье и выплаты: в Казахстане запустили сервис для желающих переехать

Новости Казахстана 0 1 733

Казахстанцы, планирующие внутреннюю миграцию, теперь могут в несколько кликов узнать, в каких регионах их ждут рабочие места, подъемные и жилье. Министерство труда запустило специальный цифровой сервис, который сделает переезд прозрачным и предсказуемым, сообщает Lada.kz. 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Цифровой навигатор для переселенцев

Министерство труда и социальной защиты населения РК представило новый инструмент для граждан, задумывающихся о смене постоянного места жительства. На платформе migration.enbek.kz заработал интерактивный сервис, который аккумулирует всю критически важную для мигрантов информацию.

Теперь пользователям не нужно искать данные по разным ведомствам: условия приема, доступные вакансии и меры государственной поддержки в принимающих регионах собраны в одном месте и изложены простым языком.

Жилье, субсидии и инфраструктура: что можно узнать онлайн

Главный плюс новой платформы — интерактивность. С помощью специальной карты потенциальные переселенцы могут детально изучить будущую локацию еще до подачи документов. Сервис позволяет проверить:

  • Какое именно жилье предоставляется участникам госпрограммы;

  • На какие подъемные и социальные выплаты можно рассчитывать;

  • Наличие и состояние инфраструктуры в конкретных населенных пунктах (школы, детские сады, больницы);

  • Прямые контакты местных координаторов для оперативных консультаций.

Кого ждут больше всего: топ востребованных профессий

В Минтруда подчеркивают, что списки вакансий на портале обновляются в режиме реального времени. Это позволяет соискателям трезво оценить свои шансы на успешное трудоустройство. На сегодняшний день экономика принимающих регионов острее всего нуждается в следующих специалистах:

  • Здравоохранение и образование: врачи всех профилей, медсестры, школьные учителя и воспитатели детских садов;

  • Технический сектор и инженерия: инженеры различных направлений;

  • Агропромышленный комплекс: ветеринары, агрономы и специалисты смежных сфер;

  • Транспорт и спецтехника: трактористы, водители и механизаторы;

  • Строительство и рабочий персонал: электрики, сварщики, токари, каменщики, монтажники и бетонщики;

  • Управление: бухгалтеры, экономисты и соцработники.

География расселения: 7 приоритетных областей

В ведомстве напомнили, что государственная программа по добровольному переселению направлена на восполнение дефицита кадров в конкретных частях страны. На 2026 год Правительство определило семь ключевых регионов для приема граждан:

  1. Абай;

  2. Улытау;

  3. Павлодарская область;

  4. Костанайская область;

  5. Северо-Казахстанская область (СКО);

  6. Восточно-Казахстанская область (ВКО);

  7. Карагандинская область.

Благодаря новому сервису процесс внутренней миграции в эти области должен стать не только более массовым, но и осознанным, помогая людям избежать безработицы и бытовой неустроенности на новом месте.

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