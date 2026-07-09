Работа, жилье и выплаты: в Казахстане запустили сервис для желающих переехать

Казахстанцы, планирующие внутреннюю миграцию, теперь могут в несколько кликов узнать, в каких регионах их ждут рабочие места, подъемные и жилье. Министерство труда запустило специальный цифровой сервис, который сделает переезд прозрачным и предсказуемым, сообщает Lada.kz.

Фото: gov.kz

Цифровой навигатор для переселенцев

Министерство труда и социальной защиты населения РК представило новый инструмент для граждан, задумывающихся о смене постоянного места жительства. На платформе migration.enbek.kz заработал интерактивный сервис, который аккумулирует всю критически важную для мигрантов информацию.

Теперь пользователям не нужно искать данные по разным ведомствам: условия приема, доступные вакансии и меры государственной поддержки в принимающих регионах собраны в одном месте и изложены простым языком.

Жилье, субсидии и инфраструктура: что можно узнать онлайн

Главный плюс новой платформы — интерактивность. С помощью специальной карты потенциальные переселенцы могут детально изучить будущую локацию еще до подачи документов. Сервис позволяет проверить:

Какое именно жилье предоставляется участникам госпрограммы;

На какие подъемные и социальные выплаты можно рассчитывать;

Наличие и состояние инфраструктуры в конкретных населенных пунктах (школы, детские сады, больницы);

Прямые контакты местных координаторов для оперативных консультаций.

Кого ждут больше всего: топ востребованных профессий

В Минтруда подчеркивают, что списки вакансий на портале обновляются в режиме реального времени. Это позволяет соискателям трезво оценить свои шансы на успешное трудоустройство. На сегодняшний день экономика принимающих регионов острее всего нуждается в следующих специалистах:

Здравоохранение и образование: врачи всех профилей, медсестры, школьные учителя и воспитатели детских садов;

Технический сектор и инженерия: инженеры различных направлений;

Агропромышленный комплекс: ветеринары, агрономы и специалисты смежных сфер;

Транспорт и спецтехника: трактористы, водители и механизаторы;

Строительство и рабочий персонал: электрики, сварщики, токари, каменщики, монтажники и бетонщики;

Управление: бухгалтеры, экономисты и соцработники.

География расселения: 7 приоритетных областей

В ведомстве напомнили, что государственная программа по добровольному переселению направлена на восполнение дефицита кадров в конкретных частях страны. На 2026 год Правительство определило семь ключевых регионов для приема граждан:

Абай; Улытау; Павлодарская область; Костанайская область; Северо-Казахстанская область (СКО); Восточно-Казахстанская область (ВКО); Карагандинская область.

Благодаря новому сервису процесс внутренней миграции в эти области должен стать не только более массовым, но и осознанным, помогая людям избежать безработицы и бытовой неустроенности на новом месте.