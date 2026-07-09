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09.07.2026, 12:33

Казахстанцам советуют срочно проверить Instagram: Meta разрешила ИИ использовать ваши фото

Новости Казахстана 0 1 709

Американский техногигант Meta внедрил радикальное обновление на базе нейросети Muse Image, которое позволяет любому пользователю легально использовать чужие фотографии из открытых аккаунтов Instagram для генерации ИИ-изображений без согласия владельцев, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Клонирование по клику: в чем суть новой фичи от Meta

Теперь для создания цифрового двойника или интеграции реального человека в нейросетевой арт достаточно просто упомянуть его публичный профиль через символ @ в запросе к Meta AI. Искусственный интеллект мгновенно анализирует открытый архив фотографий пользователя и генерирует на их основе новый контент: от безобидных праздничных открыток до полноценных графических сюжетов.

Самый тревожный нюанс обновления — полная конфиденциальность для создателя запроса. Meta официально подтвердила:

  • Разрешение автора оригинальных снимков не требуется.

  • Количество генераций по чужим профилям не ограничено.

  • Никаких уведомлений о том, что ваши фотографии прямо сейчас использует нейросеть, владельцу аккаунта не приходит.

Инструкция для казахстанцев: как спасти свои фото от ИИ

Новая функция пока тестируется, но будет масштабирована на все сервисы экосистемы Meta (включая WhatsApp, Facebook и Messenger), а в будущем ляжет в основу рекламных инструментов компании. На фоне жестких традиций приватности и защиты личных данных в Казахстане, эксперты по кибербезопасности рекомендуют настроить ограничения уже сейчас.

Самый радикальный способ — полностью закрыть профиль, сделав его приватным. Однако для блогеров, предпринимателей и публичных лиц Казахстана этот вариант не подходит. Для них есть альтернативный путь в настройках:

  1. Откройте приложение Instagram и перейдите в «Настройки».

  2. Найдите и выберите раздел «Репосты и повторное использование» (в зависимости от версии приложения название может слегка отличаться).

  3. Найдите пункт, касающийся ИИ-генерации (Meta AI), и переведите тумблер в выключенное положение.

После этого алгоритмы Muse Image потеряют доступ к вашему медиаконтенту, даже если сам профиль останется открытым для всего Казнета.

Что еще умеет новая нейросеть Muse Image

Помимо спорной функции заимствования чужих лиц, Meta выкатила мощный пакет легальных инструментов для креаторов:

  • Генерация с нуля и глубокое редактирование: Пользователи могут создавать картинки по текстовому описанию, «умно» удалять лишние объекты с заднего плана, менять одежду, прическу или стиль фото.

  • Интерактивные шаблоны: Появилась возможность «оживлять» старые архивные снимки, стилизовать себя под персонажей аниме, комиксов или популярных видеоигр.

Тем не менее, эксперты предупреждают, что грань между безобидным творчеством и цифровым сталкингом (или созданием дипфейков) становится все тоньше. Защита своего цифрового следа становится персональной обязанностью каждого казахстанца.

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