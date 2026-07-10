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10.07.2026, 08:03

В Омске появится сквер имени Кемеля Токаева

Новости Казахстана 0 1 914

В Омске сквер возле госпиталя для ветеранов войн назовут в честь Кемеля Токаева — известного казахстанского писателя-фронтовика и отца президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Решение принято городским советом по инициативе местной казахской национально-культурной автономии, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.

© Sputnik / Стрингер
© Sputnik / Стрингер

Омский городской совет поддержал инициативу присвоить скверу, расположенному рядом с госпиталем для ветеранов войн, имя Кемеля Токаева. Инициатором выступила региональная казахская национально-культурная автономия.

Выбор места связан с событиями Великой Отечественной войны. Зимой 1945 года сержант Кемель Токаев, получивший тяжелое ранение на фронте, был эвакуирован именно в омский госпиталь. Благодаря врачам, применившим передовые на тот момент методы лечения, удалось избежать ампутации ноги.

После окончания войны Кемель Токаев посвятил себя литературе и стал одним из основоположников детективного жанра в казахской литературе. В память о писателе на здании госпиталя уже установлена мемориальная доска.

В Омске появится набережная Дружбы

Помимо этого, депутаты Омского горсовета приняли решение присвоить одному из участков территории Центрального административного округа города название «Набережная Дружбы».

Власти отметили, что такое решение отражает многолетние партнерские отношения России и Казахстана. В горсовете напомнили, что именно Омск стал местом проведения первого Форума руководителей приграничных регионов двух стран в 2003 году с участием президентов Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева.

В конце июля 2026 года Омск вновь станет площадкой для проведения XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Путин ранее передал Токаеву документы о награждении его отца

Напомним, 9 мая 2025 года президент России Владимир Путин передал Касым-Жомарту Токаеву наградной лист, связанный с представлением Кемеля Токаева к званию Героя Советского Союза.

Во время встречи российский лидер также подарил президенту Казахстана книгу «Боевой путь Кемеля Токаева и Касыма Болтаева», посвященную фронтовой истории его отца.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
В обмен на бензин.
10.07.2026, 05:33
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