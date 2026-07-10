Kaspi и Wildberries больше не смогут продавать эти товары в Казахстане: Минторговли опубликовало список

Министерство торговли и интеграции Казахстана опубликовало перечень товаров, продажа которых через электронные торговые площадки запрещена или ограничена. Документ предназначен для продавцов, интернет-магазинов и владельцев маркетплейсов, чтобы они могли соблюдать требования действующего законодательства, сообщает Lada.kz.

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Минторговли систематизировало действующие ограничения

Министерство торговли и интеграции Казахстана сформировало единый перечень товаров, в отношении которых действуют запреты или ограничения на реализацию через электронные торговые площадки. Документ опубликован на официальном сайте ведомства и носит информационно-справочный характер.

Как пояснили в министерстве, перечень объединяет уже существующие нормы законодательства и поможет участникам электронной коммерции ориентироваться в действующих требованиях при размещении товаров на маркетплейсах и в интернет-магазинах.

По мнению ведомства, публикация списка повысит прозрачность электронной торговли и позволит продавцам заранее учитывать законодательные ограничения.

Какие товары нельзя продавать онлайн

В опубликованный перечень вошли категории товаров, оборот которых запрещен либо ограничен в Казахстане. В частности, речь идет о:

различных видах оружия;

табаке и табачных изделиях, включая некурительную табачную продукцию;

этиловом спирте;

алкогольной продукции;

лекарственных средствах;

медицинских изделиях;

других товарах, реализация которых регулируется специальными нормами законодательства.

Полный перечень размещен на официальном интернет-ресурсе Министерства торговли и интеграции.

Список будут регулярно обновлять

В министерстве подчеркнули, что опубликованный документ не вводит новых запретов, а лишь систематизирует уже действующие законодательные требования.

Кроме того, перечень будет актуализироваться на постоянной основе. Его планируют обновлять по мере внесения изменений в законодательство, а также после получения новой информации от заинтересованных государственных органов.