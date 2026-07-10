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10.07.2026, 08:46

Инфляция безжалостно бьет по кошелькам казахстанцев: что показала новая статистика

Новости Казахстана 0 2 056

Официальный рост благосостояния граждан Казахстана оказался иллюзией. Несмотря на двузначное увеличение сухих цифр в статистических отчетах, реальная покупательская способность населения за год увеличилась всего на символические 0,1% — весь остальной прирост полностью уничтожила инфляция, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Несмотря на заметный рост номинальных доходов, реальное благосостояние жителей Казахстана практически не изменилось. По итогам первого квартала 2026 года реальные денежные доходы населения увеличились всего на 0,1%, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики.

Доходы выросли только номинально

По информации Бюро национальной статистики, среднедушевые номинальные денежные доходы населения в январе–марте 2026 года составили 252 619 тенге в месяц на человека. За год этот показатель увеличился на 11,8%.

Однако высокая инфляция практически полностью нивелировала этот рост. В реальном выражении доходы населения выросли лишь на 0,1%, что фактически означает отсутствие ощутимого улучшения финансового положения большинства казахстанцев.

При расчете этого показателя используются официальные статистические данные. В отличие от него, среднедушевые денежные доходы, основанные на опросах домохозяйств и учитывающие все денежные поступления, включая зарплаты, пенсии, пособия, стипендии и алименты, составили 399 819 тенге за квартал на одного человека.

Для сравнения, средняя заработная плата в Казахстане по итогам первого квартала достигла 461 486 тенге.

Где доходы самые высокие

Лидером по уровню среднедушевых номинальных доходов остается Алматы. Здесь жители в среднем получали 408 182 тенге в месяц. За год показатель вырос на 15,1%, а реальные доходы увеличились на 3,4%.

На втором месте расположилась область Ұлытау, где средний доход составил 353 036 тенге. Несмотря на номинальный рост на 10,8%, реальные доходы жителей региона сократились на 2,2%.

Замыкает тройку Астана со средним доходом 352 811 тенге в месяц. В столице номинальные доходы выросли на 9%, однако с учетом инфляции снизились на 1,2%.

Также в число регионов с наиболее высокими доходами вошли:

  • Атырауская область323 716 тенге;
  • Мангистауская область288 891 тенге;
  • Павлодарская область283 989 тенге;
  • Восточно-Казахстанская область282 581 тенге;
  • Карагандинская область278 323 тенге.

Где жители получают меньше всего

Самые низкие среднедушевые номинальные доходы зафиксированы в Туркестанской области143 409 тенге в месяц. Несмотря на номинальный рост на 11%, реальные доходы сократились на 1,4%.

Следом идут:

  • Шымкент160 951 тенге (реальное снижение на 3,9%);
  • Жамбылская область166 768 тенге (минус 3,4%);
  • область Жетісу173 876 тенге (минус 2,6%);
  • Кызылординская область178 795 тенге (минус 0,8%).

Где реальные доходы сократились сильнее всего

Наиболее заметное падение реальных доходов зафиксировано в Атырауской области. Несмотря на номинальный рост всего на 2,9%, с учетом инфляции жители региона стали беднее на 8,3%.

Значительное снижение также отмечено:

  • в Северо-Казахстанской областиминус 7,1%;
  • в Шымкентеминус 3,9%;
  • в Жамбылской областиминус 3,4%;
  • в Мангистауской областиминус 2,9%;
  • в области Жетісуминус 2,6%.

При этом наиболее заметный реальный рост доходов зарегистрирован в Алматинской области (6,3%), а также в Алматы и Карагандинской области (по 3,4%), Восточно-Казахстанской области (2,8%) и Актюбинской области (2,2%).

Инфляция продолжает снижать покупательную способность

Новая статистика показывает, что формальный рост доходов населения далеко не всегда означает улучшение уровня жизни. Во многих регионах заработки и другие денежные поступления увеличиваются лишь в номинальном выражении, тогда как инфляция практически полностью нивелирует этот прирост. В результате покупательная способность казахстанцев остается практически на прежнем уровне, а в ряде областей страны реальные доходы продолжают сокращаться.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
А теперь все эти цифры перевести в доллары и сравнить с Европейскими зарплатами и ценами на продукты, коммуналку и одежду.
10.07.2026, 05:32
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