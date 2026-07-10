Инфляция безжалостно бьет по кошелькам казахстанцев: что показала новая статистика

Официальный рост благосостояния граждан Казахстана оказался иллюзией. Несмотря на двузначное увеличение сухих цифр в статистических отчетах, реальная покупательская способность населения за год увеличилась всего на символические 0,1% — весь остальной прирост полностью уничтожила инфляция, сообщает Lada.kz.

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Несмотря на заметный рост номинальных доходов, реальное благосостояние жителей Казахстана практически не изменилось. По итогам первого квартала 2026 года реальные денежные доходы населения увеличились всего на 0,1%, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики.

Доходы выросли только номинально

По информации Бюро национальной статистики, среднедушевые номинальные денежные доходы населения в январе–марте 2026 года составили 252 619 тенге в месяц на человека. За год этот показатель увеличился на 11,8%.

Однако высокая инфляция практически полностью нивелировала этот рост. В реальном выражении доходы населения выросли лишь на 0,1%, что фактически означает отсутствие ощутимого улучшения финансового положения большинства казахстанцев.

При расчете этого показателя используются официальные статистические данные. В отличие от него, среднедушевые денежные доходы, основанные на опросах домохозяйств и учитывающие все денежные поступления, включая зарплаты, пенсии, пособия, стипендии и алименты, составили 399 819 тенге за квартал на одного человека.

Для сравнения, средняя заработная плата в Казахстане по итогам первого квартала достигла 461 486 тенге.

Где доходы самые высокие

Лидером по уровню среднедушевых номинальных доходов остается Алматы. Здесь жители в среднем получали 408 182 тенге в месяц. За год показатель вырос на 15,1%, а реальные доходы увеличились на 3,4%.

На втором месте расположилась область Ұлытау, где средний доход составил 353 036 тенге. Несмотря на номинальный рост на 10,8%, реальные доходы жителей региона сократились на 2,2%.

Замыкает тройку Астана со средним доходом 352 811 тенге в месяц. В столице номинальные доходы выросли на 9%, однако с учетом инфляции снизились на 1,2%.

Также в число регионов с наиболее высокими доходами вошли:

Атырауская область — 323 716 тенге ;

— ; Мангистауская область — 288 891 тенге ;

— ; Павлодарская область — 283 989 тенге ;

— ; Восточно-Казахстанская область — 282 581 тенге ;

— ; Карагандинская область — 278 323 тенге.

Где жители получают меньше всего

Самые низкие среднедушевые номинальные доходы зафиксированы в Туркестанской области — 143 409 тенге в месяц. Несмотря на номинальный рост на 11%, реальные доходы сократились на 1,4%.

Следом идут:

Шымкент — 160 951 тенге (реальное снижение на 3,9% );

— (реальное снижение на ); Жамбылская область — 166 768 тенге (минус 3,4% );

— (минус ); область Жетісу — 173 876 тенге (минус 2,6% );

— (минус ); Кызылординская область — 178 795 тенге (минус 0,8%).

Где реальные доходы сократились сильнее всего

Наиболее заметное падение реальных доходов зафиксировано в Атырауской области. Несмотря на номинальный рост всего на 2,9%, с учетом инфляции жители региона стали беднее на 8,3%.

Значительное снижение также отмечено:

в Северо-Казахстанской области — минус 7,1% ;

— ; в Шымкенте — минус 3,9% ;

— ; в Жамбылской области — минус 3,4% ;

— ; в Мангистауской области — минус 2,9% ;

— ; в области Жетісу — минус 2,6%.

При этом наиболее заметный реальный рост доходов зарегистрирован в Алматинской области (6,3%), а также в Алматы и Карагандинской области (по 3,4%), Восточно-Казахстанской области (2,8%) и Актюбинской области (2,2%).

Инфляция продолжает снижать покупательную способность

Новая статистика показывает, что формальный рост доходов населения далеко не всегда означает улучшение уровня жизни. Во многих регионах заработки и другие денежные поступления увеличиваются лишь в номинальном выражении, тогда как инфляция практически полностью нивелирует этот прирост. В результате покупательная способность казахстанцев остается практически на прежнем уровне, а в ряде областей страны реальные доходы продолжают сокращаться.