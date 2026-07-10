Инфляция безжалостно бьет по кошелькам казахстанцев: что показала новая статистика

Официальный рост благосостояния граждан Казахстана оказался иллюзией. Несмотря на двузначное увеличение сухих цифр в статистических отчетах, реальная покупательская способность населения за год увеличилась всего на символические 0,1% — весь остальной прирост полностью уничтожила инфляция, сообщает Lada.kz.
Несмотря на заметный рост номинальных доходов, реальное благосостояние жителей Казахстана практически не изменилось. По итогам первого квартала 2026 года реальные денежные доходы населения увеличились всего на 0,1%, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики.
По информации Бюро национальной статистики, среднедушевые номинальные денежные доходы населения в январе–марте 2026 года составили 252 619 тенге в месяц на человека. За год этот показатель увеличился на 11,8%.
Однако высокая инфляция практически полностью нивелировала этот рост. В реальном выражении доходы населения выросли лишь на 0,1%, что фактически означает отсутствие ощутимого улучшения финансового положения большинства казахстанцев.
При расчете этого показателя используются официальные статистические данные. В отличие от него, среднедушевые денежные доходы, основанные на опросах домохозяйств и учитывающие все денежные поступления, включая зарплаты, пенсии, пособия, стипендии и алименты, составили 399 819 тенге за квартал на одного человека.
Для сравнения, средняя заработная плата в Казахстане по итогам первого квартала достигла 461 486 тенге.
Лидером по уровню среднедушевых номинальных доходов остается Алматы. Здесь жители в среднем получали 408 182 тенге в месяц. За год показатель вырос на 15,1%, а реальные доходы увеличились на 3,4%.
На втором месте расположилась область Ұлытау, где средний доход составил 353 036 тенге. Несмотря на номинальный рост на 10,8%, реальные доходы жителей региона сократились на 2,2%.
Замыкает тройку Астана со средним доходом 352 811 тенге в месяц. В столице номинальные доходы выросли на 9%, однако с учетом инфляции снизились на 1,2%.
Также в число регионов с наиболее высокими доходами вошли:
Самые низкие среднедушевые номинальные доходы зафиксированы в Туркестанской области — 143 409 тенге в месяц. Несмотря на номинальный рост на 11%, реальные доходы сократились на 1,4%.
Следом идут:
Наиболее заметное падение реальных доходов зафиксировано в Атырауской области. Несмотря на номинальный рост всего на 2,9%, с учетом инфляции жители региона стали беднее на 8,3%.
Значительное снижение также отмечено:
При этом наиболее заметный реальный рост доходов зарегистрирован в Алматинской области (6,3%), а также в Алматы и Карагандинской области (по 3,4%), Восточно-Казахстанской области (2,8%) и Актюбинской области (2,2%).
Новая статистика показывает, что формальный рост доходов населения далеко не всегда означает улучшение уровня жизни. Во многих регионах заработки и другие денежные поступления увеличиваются лишь в номинальном выражении, тогда как инфляция практически полностью нивелирует этот прирост. В результате покупательная способность казахстанцев остается практически на прежнем уровне, а в ряде областей страны реальные доходы продолжают сокращаться.
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