Прогноз — 573 тенге за доллар: аналитики раскрыли, когда рухнет нацвалюта

Казахстанские финансисты резко ухудшили долгосрочный прогноз по нацвалюте — следующим летом доллар может пробить отметку в 573 тенге. Ассоциация финансистов Казахстана (АФК) опубликовала свежий опрос экспертов, в котором детально расписано будущее курса, базовой ставки и цен на нефть, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.