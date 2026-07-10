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10.07.2026, 10:48

Прогноз — 573 тенге за доллар: аналитики раскрыли, когда рухнет нацвалюта

Новости Казахстана 0 2 655

Казахстанские финансисты резко ухудшили долгосрочный прогноз по нацвалюте — следующим летом доллар может пробить отметку в 573 тенге. Ассоциация финансистов Казахстана (АФК) опубликовала свежий опрос экспертов, в котором детально расписано будущее курса, базовой ставки и цен на нефть, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: turantimes.kz
Фото: turantimes.kz

Парадокс тенге: укрепление сейчас и обвал через год

В краткосрочной перспективе нацвалюта чувствует себя уверенно. Эксперты АФК полагают, что к началу августа 2026 года курс американской валюты зафиксируется на отметке 483,3 тенге (предыдущий прогноз был куда пессимистичнее — 498,5 тенге). Текущую стабильность обеспечивают дорогая нефть, выросшее предложение инвалюты на внутреннем рынке и высокая доходность тенговых депозитов. Для сравнения: на последних торгах KASE доллар торговался по 467,27 тенге.

Однако долгосрочные ожидания аналитиков тревожны. На горизонте одного года прогноз ухудшился до 520,4 тенге за доллар, а к лету следующего года экономисты не исключают скачка курса до 573 тенге. Главные причины будущего ослабления — неминуемое снижение привлекательности активов в тенге, растущие объемы импорта и увеличивающийся дефицит текущего счета страны.

Что Нацбанк сделает с базовой ставкой в июле

Регулятор продолжает балансировать на грани жесткой монетарной политики. Большинство опрошенных профучастников рынка (53%) уверены, что на июльском заседании Нацбанк оставит базовую ставку неизменной — на уровне 17%.

В то же время 47% аналитиков ожидают символического снижения до 16,75%. Поводами для осторожного оптимизма стали:

  • Стабильное замедление годовой инфляции;

  • Падение инфляционных ожиданий населения (в июле они снизились до 10,4%);

  • Заметное охлаждение потребительского спроса.

Через год, по прогнозам АФК, базовая ставка должна упасть до 14,75% (ранее прогнозировалось 15,75%). При этом реальная ставка останется в положительной зоне (4,35%), что продолжит удерживать финансовые условия в стране умеренно жесткими.

Нефтяной коридор: Ближний Восток против ОПЕК+

Главный сырьевой якорь казахстанской экономики останется относительно стабильным. Прогноз стоимости барреля нефти марки Brent на ближайший год практически не изменился — эксперты сходятся на цифре $80 за баррель.

На нефтяной рынок сейчас давят два противоположных фактора. С одной стороны, котировки подогревает непрекращающаяся геополитическая напряженность на Ближнем Востоке. С другой — ОПЕК+ постепенно наращивает объемы добычи сырья, что блокирует любой потенциал для резкого удорожания «черного золота».

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