«Руками не трогать»: юристы объяснили, чем рискуют борцы за чистоту в Казахстане

Найденный велосипед, старая коляска в подъезде или годами стоящий во дворе автомобиль не всегда считаются бесхозным имуществом. В каких случаях вещь можно забрать себе, а когда такие действия могут обернуться нарушением закона, рассказали специалисты, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: yarreg.ru

Найденная вещь не всегда считается бесхозной

Многие казахстанцы сталкиваются с ситуацией, когда во дворе годами стоит заброшенный автомобиль, а в подъезде месяцами или даже годами хранятся велосипеды, детские коляски, мебель, коробки и другие вещи. Несмотря на то что они могут выглядеть никому не нужными, закон не позволяет автоматически считать такое имущество бесхозным.

Согласно Гражданскому кодексу Республики Казахстан, бесхозяйной признается вещь, которая не имеет собственника, владелец которой неизвестен либо официально отказался от своих прав на имущество.

Поэтому отсутствие хозяина рядом с вещью еще не означает, что ее можно забрать себе или выбросить. В противном случае человек рискует нарушить закон, поскольку даже старый велосипед или ржавый автомобиль могут оставаться чьей-то собственностью.

Что делать, если вы нашли чужую вещь

Если есть основания полагать, что вещь была потеряна или забыта, нашедший обязан предпринять попытки найти владельца. Если собственник известен, его необходимо уведомить. В остальных случаях о находке следует сообщить в полицию.

Лишь после истечения установленного законом срока, если владелец так и не объявится, найденное имущество может перейти в собственность нашедшего.

При этом законодательство отдельно регулирует случаи с брошенными движимыми вещами. Если собственник действительно отказался от имущества, порядок дальнейших действий зависит от стоимости вещи.

Для предметов стоимостью менее 20 МРП, металлолома и некоторых других категорий действует упрощенный порядок. Если же имущество представляет значительную ценность, вопрос может решаться только после официального признания его бесхозяйным, в том числе через суд.

Таким образом, старый стул, оставленный возле мусорных контейнеров, и автомобиль, много лет стоящий во дворе, с точки зрения закона — совершенно разные ситуации.

Как поступить с вещами, оставленными в подъезде

Велосипеды, коляски, санки и другие предметы, оставленные в подъезде, также не становятся автоматически собственностью соседей.

Поскольку лестничные площадки, коридоры и придомовая территория относятся к общему имуществу жильцов, специалисты рекомендуют сначала попытаться установить владельца.

Для этого желательно:

сфотографировать вещь и зафиксировать место, дату и ее состояние;

разместить информацию в домовом чате;

обратиться в ОСИ, КСК или управляющую компанию.

Нередко после такого обращения хозяин находится достаточно быстро.

Если же собственника установить не удалось, следует обратиться в полицию и сообщить о находке, подробно указав место обнаружения вещи, ее описание и причины, по которым она создает неудобства или препятствует эксплуатации дома.

Согласно пункту 4 статьи 245 Гражданского кодекса РК, если в течение шести месяцев после обращения владелец не объявится и не заявит свои права, нашедший получает возможность оформить право собственности на найденную вещь. Если же он отказывается от нее, имущество переходит в коммунальную собственность.

Можно ли убрать заброшенный автомобиль

С автомобилями действуют совсем другие правила.

Даже если транспортное средство годами стоит без движения, лишилось колес, покрылось ржавчиной и занимает парковочное место, самостоятельно эвакуировать его, разбирать или сдавать на металлолом запрещено.

Поскольку автомобили подлежат государственной регистрации, у них, как правило, имеется законный владелец.

Если машина мешает проезду, парковке, уборке территории или представляет угрозу безопасности, жильцам рекомендуется подготовить коллективное обращение в акимат, отдел жилищно-коммунального хозяйства или полицию.

К обращению желательно приложить фотографии автомобиля, его адрес расположения, описание технического состояния и указать, каким образом транспорт создает проблемы для жителей.

После этого уполномоченные органы устанавливают владельца и принимают дальнейшие меры в соответствии с действующим законодательством и правилами благоустройства.

Почему не стоит действовать самостоятельно

Даже если собственника автомобиля установить не удастся или появятся признаки отказа от имущества, это не означает, что транспорт можно присвоить.

Из-за обязательной регистрации автомобиля, его стоимости и возможного наличия прав третьих лиц подобные вопросы решаются исключительно в официальном порядке и в отдельных случаях требуют судебного разбирательства.

Поэтому специалисты советуют не пытаться самостоятельно распоряжаться найденным или брошенным имуществом. Если речь идет о вещах, создающих неудобства жильцам, наиболее безопасный и законный способ — обратиться в компетентные органы, которые смогут установить владельца и принять необходимые меры в рамках законодательства.