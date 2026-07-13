Не только квартира: какие долги и обязательства переходят по наследству в Казахстане

Получая наследство, казахстанцы могут стать владельцами не только недвижимости, автомобилей или денежных накоплений, но и долговых обязательств умершего. Юрист рассказал, какие права и обязанности переходят наследникам, когда можно отказаться от наследства и что делать, если пропущен срок его принятия, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

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Вместе с наследством родственники умершего могут получить не только ценные активы, но и финансовые обязательства. Какие долги переходят наследникам, кто имеет право на наследство и в каких случаях можно отказаться от него, рассказал юридический консультант Палаты юридических консультантов Акмолинской области Жаслан Шаимов.

Кто имеет право на наследство

Как пояснил юрист, в соответствии со статьей 1038 Гражданского кодекса Казахстана наследование представляет собой переход имущества умершего гражданина к его наследникам.

Для открытия наследственного дела должны быть соблюдены три основных условия: смерть гражданина, наличие у него имущества и наличие лиц, имеющих право наследовать. Одним из способов вступления в наследство является обращение к нотариусу с письменным заявлением после смерти наследодателя.

Согласно статье 1060 Гражданского кодекса РК, наследники призываются к наследованию по очередности.

В первую очередь наследство получают:

дети умершего, в том числе родившиеся после его смерти;

супруг или супруга;

родители.

Если наследников первой очереди нет, право наследования переходит ко второй очереди — братьям и сестрам, а также дедушкам и бабушкам со стороны обоих родителей.

Как распределяется наследство

По словам Жаслана Шаимова, наследники одной очереди получают наследственное имущество в равных долях. Если наследник только один, он вправе принять все наследство.

Кроме того, смерть одного из участников общей совместной собственности становится основанием для определения его доли в общем имуществе. После выделения этой доли оставшаяся часть включается в наследственную массу и передается наследникам.

Сколько времени дается на вступление в наследство

Принять наследство необходимо в течение шести месяцев со дня его открытия.

Если этот срок был пропущен по уважительным причинам — например, из-за тяжелой болезни, длительного лечения, нахождения за пределами страны или других объективных обстоятельств, наследник вправе подтвердить это документально и обратиться к нотариусу.

В случае отказа нотариуса выдать свидетельство о праве на наследство восстановить свои права можно через суд.

Переходят ли наследникам кредиты и другие долги

Именно этот вопрос чаще всего вызывает опасения у родственников умершего.

Как отметил юрист, законодательство предусматривает, что в состав наследства входят не только имущество и имущественные права, но и обязанности наследодателя, если они не прекращаются после его смерти.

Это означает, что, принимая наследство, человек принимает и долговые обязательства умершего, включая задолженность по банковским кредитам.

Однако существуют обязательства, которые по наследству не передаются. К ним относятся:

права и обязанности, неразрывно связанные с личностью умершего;

алиментные обязательства;

право на возмещение вреда жизни и здоровью;

пенсионные выплаты, государственные пособия и другие социальные выплаты;

личные неимущественные права, если иное не предусмотрено законодательством.

Можно ли отказаться от наследства

Казахстанское законодательство позволяет полностью отказаться от наследства. Для этого необходимо подать нотариусу письменное заявление в течение шести месяцев со дня открытия наследства.

При этом отказаться только от части наследства невозможно. Закон не допускает ситуации, когда наследник принимает квартиру или денежные средства, но отказывается от долгов, либо наоборот — соглашается на выплату обязательств, но не принимает имущество.

Иными словами, наследство принимается или отклоняется целиком. Если человек отказывается от него полностью, то на него не переходят и долги наследодателя. Если же наследство принято, вместе с имуществом наследник принимает и связанные с ним обязательства, включая непогашенные кредиты.