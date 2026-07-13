18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
477.11
545.58
6.2
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
13.07.2026, 08:23

Казахстан избавляется от «глушилок», оставлявших людей без интернета и мобильной связи

Новости Казахстана 0 1 397

Жители населенных пунктов, расположенных рядом с исправительными учреждениями, смогут пользоваться мобильной связью и интернетом без перебоев. МВД Казахстана начало внедрять новую технологию, которая ограничивает сигнал только внутри колоний, не затрагивая прилегающие районы, сообщает Lada.kz со ссылкой на inbusiness.kz.

Фото: bryansku.ru
Фото: bryansku.ru

В Казахстане начали внедрять современные базовые станции, способные блокировать мобильную связь исключительно на территории исправительных учреждений. Новая технология должна решить проблему, из-за которой жители близлежащих районов годами сталкивались с перебоями в работе мобильной связи и интернета.

Почему возникла проблема

Поводом для пересмотра действующей системы стал депутатский запрос. Парламентарии обратили внимание, что сегодня около 60 учреждений уголовно-исполнительной системы расположены в населенных пунктах. Из-за работы устаревших средств подавления сигнала жители соседних кварталов испытывали серьезные неудобства.

По словам депутатов, люди регулярно сталкивались с невозможностью пользоваться мобильным интернетом, получать государственные услуги в электронном формате, совершать онлайн-платежи и даже оплачивать проезд в общественном транспорте.

Проведенные государственной радиочастотной службой исследования показали, что причиной перебоев являются старые комплексы подавления сигнала, установленные на территории исправительных учреждений.

При этом оборудование оказалось неэффективным против современных сетей пятого поколения (5G). В результате возникла парадоксальная ситуация: владельцы новых смартфонов могли пользоваться высокоскоростным интернетом даже внутри учреждений, тогда как жители ближайших районов с обычными телефонами оставались практически без устойчивой связи.

МВД запускает новую систему

В качестве решения депутаты предложили провести комплексную проверку существующих систем подавления сигнала совместно с государственной радиочастотной службой, операторами связи и местными исполнительными органами.

Также было предложено пересмотреть технические требования к используемому оборудованию, оценить результаты уже действующих пилотных проектов и при положительном эффекте распространить новую технологию на другие учреждения.

Что ответили в МВД

Заместитель министра внутренних дел — председатель Комитета уголовно-исполнительной системы Абай Кайырбеков сообщил, что МВД признает существование проблемы и уже работает над ее устранением совместно с Генеральной прокуратурой и Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития.

По его словам, с апреля по июнь 2026 года специалисты инспекций связи Комитета телекоммуникаций проводили измерения уровня сигнала возле исправительных учреждений.

Проверка показала, что в отдельных случаях оборудование действительно распространяло действие за пределы территорий колоний. После этого операторам мобильной связи поручили оптимизировать параметры своих сетей, чтобы снизить проникновение радиосигнала на территорию учреждений УИС.

Где уже работают новые станции

Одновременно МВД совместно с операторами связи приступило к внедрению альтернативной технологии блокировки сигнала. Вместо традиционных «глушилок» используются специальные базовые станции, которые ограничивают связь исключительно внутри периметра исправительного учреждения.

Пилотные проекты уже реализованы в учреждениях №77 в Актау, №72 в Алматы и №14 в Алатау.

По данным МВД, первые результаты испытаний подтверждают эффективность новой системы. Она позволяет соблюдать требования безопасности в учреждениях уголовно-исполнительной системы, не лишая при этом жителей соседних районов стабильной мобильной связи и доступа к интернету.

4
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Абсурд на заправках: почему казахстанцы без автомобилей обязаны оплачивать бензин для чужих машин?Новости Казахстана
30.06.2026, 09:30 0
В Казахстане вводят новое жесткое правило для выезда за границуНовости Казахстана
18.06.2026, 07:19 0
«Проверка по адресу»: в Казахстане акиматы начнут обход квартир с 12 июляНовости Казахстана
29.06.2026, 08:36 0
Имеют ли право казахстанцы установить камеру над своей дверью в подъезде без согласия соседейНовости Казахстана
21.06.2026, 17:25 0
Что за насекомое???Народные новости
19.06.2026, 11:09 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь