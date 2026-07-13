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13.07.2026, 08:36

«Это унижение»: Пономарев оценил идею проводить еврокубковые матчи в Казахстане

Новости Казахстана 0 1 771

Российские футбольные клубы рассматривают возможность проведения домашних матчей еврокубков в Казахстане, если им разрешат вернуться в турниры под эгидой УЕФА. Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев считает такой вариант унизительным, однако признает, что в нынешней ситуации он может оказаться единственным способом вновь выйти на международную арену, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

© РИА Новости / Владимир Песня
© РИА Новости / Владимир Песня

Российские клубы могут проводить домашние матчи в Казахстане

В российских спортивных СМИ появилась информация о том, что клубы Российской премьер-лиги начали предварительно обсуждать возможность проведения домашних матчей еврокубков на территории Казахстана. Такой сценарий рассматривается на случай, если российские команды вновь допустят к соревнованиям под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Официального подтверждения этой информации пока не поступало, однако сама идея уже вызвала активное обсуждение среди футбольного сообщества.

Пономарев назвал такой вариант вынужденным

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил, что нынешние обстоятельства вынуждают искать любые возможности для возвращения российских клубов в европейские турниры.

По его словам, если проведение домашних матчей в Казахстане станет единственным условием допуска, отказываться от такой возможности не стоит.

«Значит, надо как-то потихонечку выкарабкиваться из этого положения. Раз щелочку дали, значит, надо вылезать. Ну а что делать? По-другому, наверное, пока не получится. Пока у нас продолжается конфликт с Украиной, все так и будет. Вот закончится — тогда все встанет на свои места. А сейчас… Ну, давайте так: в Казахстане сыграем, примем там команды, проведем матчи еврокубков. Можно это сделать, не надо этого стесняться», — сказал Пономарев.

«Это унижение, но выбора может не быть»

Вместе с тем бывший футболист признался, что считает проведение домашних матчей за пределами России унизительным.

По его мнению, подобный сценарий нельзя назвать нормальным, однако в сложившейся ситуации он может стать вынужденным компромиссом ради возвращения российских клубов в международные соревнования.

«Хотя, конечно, это унизительно. Но ситуация очень трудная, очень сложная. Получается, мы принимаем это унижение. Вот нас допускают, но говорят: проводите матчи в Казахстане. Я сразу даже не подумал об этом, но это унизительно для огромной страны. Но и не соглашаться тоже нельзя. Ну хочется, да. И фанаты, и болельщики хотят увидеть наши команды. Но это унижение в какой-то степени», — отметил Пономарев.

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