«Это унижение»: Пономарев оценил идею проводить еврокубковые матчи в Казахстане

Российские футбольные клубы рассматривают возможность проведения домашних матчей еврокубков в Казахстане, если им разрешат вернуться в турниры под эгидой УЕФА. Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев считает такой вариант унизительным, однако признает, что в нынешней ситуации он может оказаться единственным способом вновь выйти на международную арену, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.
В российских спортивных СМИ появилась информация о том, что клубы Российской премьер-лиги начали предварительно обсуждать возможность проведения домашних матчей еврокубков на территории Казахстана. Такой сценарий рассматривается на случай, если российские команды вновь допустят к соревнованиям под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Официального подтверждения этой информации пока не поступало, однако сама идея уже вызвала активное обсуждение среди футбольного сообщества.
Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил, что нынешние обстоятельства вынуждают искать любые возможности для возвращения российских клубов в европейские турниры.
По его словам, если проведение домашних матчей в Казахстане станет единственным условием допуска, отказываться от такой возможности не стоит.
«Значит, надо как-то потихонечку выкарабкиваться из этого положения. Раз щелочку дали, значит, надо вылезать. Ну а что делать? По-другому, наверное, пока не получится. Пока у нас продолжается конфликт с Украиной, все так и будет. Вот закончится — тогда все встанет на свои места. А сейчас… Ну, давайте так: в Казахстане сыграем, примем там команды, проведем матчи еврокубков. Можно это сделать, не надо этого стесняться», — сказал Пономарев.
Вместе с тем бывший футболист признался, что считает проведение домашних матчей за пределами России унизительным.
По его мнению, подобный сценарий нельзя назвать нормальным, однако в сложившейся ситуации он может стать вынужденным компромиссом ради возвращения российских клубов в международные соревнования.
«Хотя, конечно, это унизительно. Но ситуация очень трудная, очень сложная. Получается, мы принимаем это унижение. Вот нас допускают, но говорят: проводите матчи в Казахстане. Я сразу даже не подумал об этом, но это унизительно для огромной страны. Но и не соглашаться тоже нельзя. Ну хочется, да. И фанаты, и болельщики хотят увидеть наши команды. Но это унижение в какой-то степени», — отметил Пономарев.
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