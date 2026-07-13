Сколько стоит сменить квартиру в Казахстане и где самые жадные водители

Переезд в новую квартиру или дом может стать серьезной статьей расходов для казахстанцев. Помимо аренды грузового транспорта, зачастую приходится оплачивать услуги грузчиков, а итоговая сумма зависит от города, объема вещей и времени перевозки, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

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Переезд считается одним из самых хлопотных этапов смены жилья, а его стоимость может существенно отличаться в зависимости от региона. Основную часть расходов составляет аренда грузового транспорта, однако в большинстве случаев к ней добавляются услуги грузчиков и дополнительные затраты.

Что влияет на стоимость перевозки

Цена переезда зависит прежде всего от типа груза. Для перевозки мебели и бытовой техники обычно требуется крытый грузовой автомобиль, вместительность которого подбирается в зависимости от количества вещей.

Если же необходимо вывезти строительный или крупногабаритный мусор, действуют уже другие тарифы. В них, как правило, включается не только работа транспорта, но и стоимость приема отходов на специализированном полигоне.

Дополнительной статьей расходов становятся услуги грузчиков. В среднем работа одного человека обходится примерно в 4000 тенге. Поскольку тяжелую мебель или бытовую технику одному человеку перенести сложно, чаще всего приходится нанимать минимум двух работников.

Эксперты также рекомендуют заранее подготовить вещи к погрузке. Поскольку аренда грузового автомобиля оплачивается почасово, лучше вынести мебель и технику хотя бы на первый этаж до приезда машины. Это позволит сократить время ожидания и избежать лишних расходов.

В среднем для квартирного переезда требуется грузовой автомобиль на 2–3 часа, после чего к стоимости аренды добавляется оплата работы грузчиков.

Где в Казахстане самые дешевые грузоперевозки

Самые доступные тарифы среди крупных городов страны зафиксированы в Актау. Здесь минимальная стоимость аренды грузового автомобиля начинается от 1500 тенге в час.

Следом идет Шымкент, где услуги можно найти от 2000 тенге в час.

Еще в нескольких городах минимальные расценки стартуют от 2500 тенге. В эту категорию вошли:

Караганда;

Тараз;

Усть-Каменогорск;

Актобе.

При этом речь, как правило, идет о небольших грузовых автомобилях, например ГАЗелях.

Где придется заплатить больше

В Астане и Талдыкоргане минимальная стоимость аренды грузового транспорта составляет 2800 тенге в час.

Наиболее распространенный минимальный тариф — 3000 тенге. Именно с этой суммы начинаются цены в следующих городах:

Алматы;

Атырау;

Костанай;

Уральск;

Павлодар;

Семей;

Кокшетау;

Туркестан;

Экибастуз.

В Жезказгане минимальная стоимость перевозки достигает 3500 тенге за час.

Самые высокие стартовые тарифы оказались в Кызылорде и Петропавловске. Здесь аренда грузового транспорта начинается от 4000 тенге в час.

При этом в отдельных случаях стоимость может доходить до 10 тысяч тенге за час, особенно если требуется автомобиль большой грузоподъемности или перевозка осуществляется на значительное расстояние.

Где искать перевозчиков

Во многих городах Казахстана услуги грузоперевозок доступны через популярные сервисы заказа такси. Однако в ряде населенных пунктов перевозчиков чаще всего ищут через сайты бесплатных объявлений, где нередко можно договориться с водителем о более выгодной цене.

Поэтому специалисты советуют перед переездом сравнить сразу несколько предложений, уточнить итоговую стоимость с учетом времени работы и дополнительных услуг, а также заранее рассчитать расходы на грузчиков. Такой подход позволит избежать неожиданных затрат в день переезда.