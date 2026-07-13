18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
477.11
545.58
6.2
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
13.07.2026, 09:30

Главный покупатель нефти из Казахстана неожиданно «включил заднюю»

Новости Казахстана 0 2 181

Казахстан меняет вектор нефтяного экспорта: несмотря на резкое падение спроса со стороны главного покупателя — Италии, общий объем поставок за рубеж вырос на 3%, превысив 21,9 млн тонн, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: caspianbarrel.org
Фото: caspianbarrel.org

Новые маршруты и миллиардные доходы

За первые четыре месяца 2026 года (январь-апрель) нефтедобывающий сектор Казахстана продемонстрировал уверенный рост экспортных показателей. За границу было отправлено 21,9 млн тонн сырой нефти и газового конденсата. В денежном выражении этот объем принес стране внушительные $10,5 млрд,

Главным трендом начала года стала глобальная переориентация потоков сырья. На фоне снижения активности традиционных европейских партнеров, Астана успешно наращивает присутствие в Азии и открывает для себя новые направления, которые в прошлом году вообще оставались «за бортом» торговой статистики.

Традиционные лидеры сдают позиции

Рим сохраняет за собой статус ключевого импортера казахстанских углеводородов, однако объемы закупок со стороны Италии рухнули сразу на 18,9%, опустившись до 7,8 млн тонн.

Схожая тенденция «охлаждения» спроса наблюдается и со стороны других крупных европейских потребителей:

  • Румыния сократила импорт на рекордные 26,5% (до 1,1 млн тонн);

  • Греция снизила закупки на 13% (до 1,4 млн тонн);

  • Швейцария просела на 10,7% (до 481,8 тыс. тонн);

  • Незначительный спад зафиксирован также во Франции (-3,2%, до 1,7 млн тонн) и Испании (-2,4%, до 955 тыс. тонн).

Азиатский прорыв и камбэк Нидерландов

Свободные объемы сырья оперативно перенаправляются на рынки с растущим спросом. Главным драйвером роста в Европе стали Нидерланды, увеличившие импорт на 11,8% (до 2,8 млн тонн), а также Германия, которая нарастила закупки на 21% (до 650,3 тыс. тонн).

Настоящий бум демонстрирует восточное направление:

  • Сингапур увеличил потребление казахстанской нефти сразу в 3 раза, доставив 846,7 тыс. тонн;

  • Китай показал взрывной рост в 2,5 раза, выкупив 979,8 тыс. тонн;

  • Турция нарастила объемы в 1,7 раза (до 1,3 млн тонн);

  • Египет активизировал закупки почти в 2 раза — до 394,1 тыс. тонн.

Новые игроки на нефтяной карте РК

Важным маркером диверсификации экспорта в 2026 году стало появление в пуле покупателей стран, которые в аналогичном периоде прошлого года вообще не закупали казахстанское сырье. В эту группу вошли Великобритания (562,4 тыс. тонн), Южная Корея (507,1 тыс. тонн) и Хорватия (182,8 тыс. тонн).

Небольшие, но стабильные объемы (в пределах 150 тыс. тонн) также распределились между ближайшими соседями и партнерами по региону — Азербайджаном, Россией, Узбекистаном и Брунеем.

Динамика начала года наглядно показывает, что энергетический сектор Казахстана оперативно реагирует на меняющуюся мировую конъюнктуру, легко компенсируя европейский спад агрессивной экспансией на азиатские и альтернативные рынки.

8
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Абсурд на заправках: почему казахстанцы без автомобилей обязаны оплачивать бензин для чужих машин?Новости Казахстана
30.06.2026, 09:30 0
В Казахстане вводят новое жесткое правило для выезда за границуНовости Казахстана
18.06.2026, 07:19 0
«Проверка по адресу»: в Казахстане акиматы начнут обход квартир с 12 июляНовости Казахстана
29.06.2026, 08:36 0
Имеют ли право казахстанцы установить камеру над своей дверью в подъезде без согласия соседейНовости Казахстана
21.06.2026, 17:25 0
Что за насекомое???Народные новости
19.06.2026, 11:09 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь