Главный покупатель нефти из Казахстана неожиданно «включил заднюю»

Казахстан меняет вектор нефтяного экспорта: несмотря на резкое падение спроса со стороны главного покупателя — Италии, общий объем поставок за рубеж вырос на 3%, превысив 21,9 млн тонн, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: caspianbarrel.org

Новые маршруты и миллиардные доходы

За первые четыре месяца 2026 года (январь-апрель) нефтедобывающий сектор Казахстана продемонстрировал уверенный рост экспортных показателей. За границу было отправлено 21,9 млн тонн сырой нефти и газового конденсата. В денежном выражении этот объем принес стране внушительные $10,5 млрд,

Главным трендом начала года стала глобальная переориентация потоков сырья. На фоне снижения активности традиционных европейских партнеров, Астана успешно наращивает присутствие в Азии и открывает для себя новые направления, которые в прошлом году вообще оставались «за бортом» торговой статистики.

Традиционные лидеры сдают позиции

Рим сохраняет за собой статус ключевого импортера казахстанских углеводородов, однако объемы закупок со стороны Италии рухнули сразу на 18,9%, опустившись до 7,8 млн тонн.

Схожая тенденция «охлаждения» спроса наблюдается и со стороны других крупных европейских потребителей:

Румыния сократила импорт на рекордные 26,5% (до 1,1 млн тонн);

Греция снизила закупки на 13% (до 1,4 млн тонн);

Швейцария просела на 10,7% (до 481,8 тыс. тонн);

Незначительный спад зафиксирован также во Франции (-3,2%, до 1,7 млн тонн) и Испании (-2,4%, до 955 тыс. тонн).

Азиатский прорыв и камбэк Нидерландов

Свободные объемы сырья оперативно перенаправляются на рынки с растущим спросом. Главным драйвером роста в Европе стали Нидерланды, увеличившие импорт на 11,8% (до 2,8 млн тонн), а также Германия, которая нарастила закупки на 21% (до 650,3 тыс. тонн).

Настоящий бум демонстрирует восточное направление:

Сингапур увеличил потребление казахстанской нефти сразу в 3 раза, доставив 846,7 тыс. тонн;

Китай показал взрывной рост в 2,5 раза, выкупив 979,8 тыс. тонн;

Турция нарастила объемы в 1,7 раза (до 1,3 млн тонн);

Египет активизировал закупки почти в 2 раза — до 394,1 тыс. тонн.

Новые игроки на нефтяной карте РК

Важным маркером диверсификации экспорта в 2026 году стало появление в пуле покупателей стран, которые в аналогичном периоде прошлого года вообще не закупали казахстанское сырье. В эту группу вошли Великобритания (562,4 тыс. тонн), Южная Корея (507,1 тыс. тонн) и Хорватия (182,8 тыс. тонн).

Небольшие, но стабильные объемы (в пределах 150 тыс. тонн) также распределились между ближайшими соседями и партнерами по региону — Азербайджаном, Россией, Узбекистаном и Брунеем.

Динамика начала года наглядно показывает, что энергетический сектор Казахстана оперативно реагирует на меняющуюся мировую конъюнктуру, легко компенсируя европейский спад агрессивной экспансией на азиатские и альтернативные рынки.