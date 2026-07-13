Главный покупатель нефти из Казахстана неожиданно «включил заднюю»

Казахстан меняет вектор нефтяного экспорта: несмотря на резкое падение спроса со стороны главного покупателя — Италии, общий объем поставок за рубеж вырос на 3%, превысив 21,9 млн тонн, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
За первые четыре месяца 2026 года (январь-апрель) нефтедобывающий сектор Казахстана продемонстрировал уверенный рост экспортных показателей. За границу было отправлено 21,9 млн тонн сырой нефти и газового конденсата. В денежном выражении этот объем принес стране внушительные $10,5 млрд,
Главным трендом начала года стала глобальная переориентация потоков сырья. На фоне снижения активности традиционных европейских партнеров, Астана успешно наращивает присутствие в Азии и открывает для себя новые направления, которые в прошлом году вообще оставались «за бортом» торговой статистики.
Рим сохраняет за собой статус ключевого импортера казахстанских углеводородов, однако объемы закупок со стороны Италии рухнули сразу на 18,9%, опустившись до 7,8 млн тонн.
Схожая тенденция «охлаждения» спроса наблюдается и со стороны других крупных европейских потребителей:
Румыния сократила импорт на рекордные 26,5% (до 1,1 млн тонн);
Греция снизила закупки на 13% (до 1,4 млн тонн);
Швейцария просела на 10,7% (до 481,8 тыс. тонн);
Незначительный спад зафиксирован также во Франции (-3,2%, до 1,7 млн тонн) и Испании (-2,4%, до 955 тыс. тонн).
Свободные объемы сырья оперативно перенаправляются на рынки с растущим спросом. Главным драйвером роста в Европе стали Нидерланды, увеличившие импорт на 11,8% (до 2,8 млн тонн), а также Германия, которая нарастила закупки на 21% (до 650,3 тыс. тонн).
Настоящий бум демонстрирует восточное направление:
Сингапур увеличил потребление казахстанской нефти сразу в 3 раза, доставив 846,7 тыс. тонн;
Китай показал взрывной рост в 2,5 раза, выкупив 979,8 тыс. тонн;
Турция нарастила объемы в 1,7 раза (до 1,3 млн тонн);
Египет активизировал закупки почти в 2 раза — до 394,1 тыс. тонн.
Важным маркером диверсификации экспорта в 2026 году стало появление в пуле покупателей стран, которые в аналогичном периоде прошлого года вообще не закупали казахстанское сырье. В эту группу вошли Великобритания (562,4 тыс. тонн), Южная Корея (507,1 тыс. тонн) и Хорватия (182,8 тыс. тонн).
Небольшие, но стабильные объемы (в пределах 150 тыс. тонн) также распределились между ближайшими соседями и партнерами по региону — Азербайджаном, Россией, Узбекистаном и Брунеем.
Динамика начала года наглядно показывает, что энергетический сектор Казахстана оперативно реагирует на меняющуюся мировую конъюнктуру, легко компенсируя европейский спад агрессивной экспансией на азиатские и альтернативные рынки.
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