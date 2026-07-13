Названа новая предельная цена на сжиженный газ в Казахстане

Министерство энергетики Казахстана утвердило новую предельную цену оптовой реализации сжиженного нефтяного газа для внутреннего рынка. Новые тарифные параметры будут действовать до конца 2026 года, сообщает Lada.kz.
Министр энергетики Республики Казахстан подписал приказ об утверждении предельной цены оптовой реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставок на внутренний рынок страны вне товарных бирж.
Согласно документу, с 1 июля по 31 декабря 2026 года максимальная цена оптовой реализации сжиженного нефтяного газа составит 59 722 тенге за тонну без учета налога на добавленную стоимость (НДС).
Приказ Министерства энергетики введен в действие с 1 июля 2026 года. Установленная стоимость применяется при реализации сжиженного нефтяного газа в рамках утвержденного плана поставок на внутренний рынок Казахстана вне товарных бирж.
Решение определяет предельный уровень оптовой цены на второе полугодие 2026 года и будет действовать до 31 декабря 2026 года.
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