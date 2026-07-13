Названа новая предельная цена на сжиженный газ в Казахстане

Министерство энергетики Казахстана утвердило новую предельную цену оптовой реализации сжиженного нефтяного газа для внутреннего рынка. Новые тарифные параметры будут действовать до конца 2026 года, сообщает Lada.kz.

Фото: turantimes.kz

Какую цену установило Минэнерго

Министр энергетики Республики Казахстан подписал приказ об утверждении предельной цены оптовой реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставок на внутренний рынок страны вне товарных бирж.

Согласно документу, с 1 июля по 31 декабря 2026 года максимальная цена оптовой реализации сжиженного нефтяного газа составит 59 722 тенге за тонну без учета налога на добавленную стоимость (НДС).

Когда вступили в силу изменения

Приказ Министерства энергетики введен в действие с 1 июля 2026 года. Установленная стоимость применяется при реализации сжиженного нефтяного газа в рамках утвержденного плана поставок на внутренний рынок Казахстана вне товарных бирж.

Решение определяет предельный уровень оптовой цены на второе полугодие 2026 года и будет действовать до 31 декабря 2026 года.