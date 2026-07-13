Хотела жить с семьей в Казахстане: суд неожиданно решил судьбу россиянки

Жительницу России, нарушившую миграционные правила, могли выдворить из Казахстана. Однако суд принял во внимание семейные обстоятельства и ограничился устным замечанием, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

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Нарушение выявили сотрудники миграционной полиции

В Бурлинском районном суде Западно-Казахстанской области рассмотрели административное дело в отношении гражданки Российской Федерации, которую обвинили в нарушении требований миграционного законодательства Казахстана.

Как установили сотрудники миграционной полиции, женщина приехала в Казахстан 15 августа 2025 года, однако после окончания разрешенного 90-дневного срока пребывания не покинула территорию страны, чем нарушила требования законодательства.

Женщина попросила не разлучать ее с семьей

Во время судебного заседания россиянка полностью признала свою вину. Она рассказала, что ранее была гражданкой Казахстана, а сейчас в стране живут ее близкие родственники, супруг и несовершеннолетний ребенок.

По словам женщины, она намерена постоянно проживать в Казахстане, поскольку в России у нее родственников не осталось. Также она пояснила, что находится в отпуске по уходу за ребенком и не работает.

В связи с этим гражданка попросила суд не применять к ней административное выдворение, которое привело бы к разлучению с семьей.

Суд признал нарушение, но счел его малозначительным

В ходе рассмотрения материалов дела суд подтвердил, что после истечения установленного срока пребывание женщины в Казахстане действительно стало незаконным. Ее вина подтверждалась протоколом об административном правонарушении, паспортными данными, объяснениями и другими материалами дела.

Вместе с тем суд пришел к выводу, что совершенное правонарушение можно признать малозначительным. При вынесении решения были учтены личные обстоятельства женщины, наличие семьи в Казахстане, а также положения статьи 9 Конвенции о правах ребенка, запрещающей разлучение детей с родителями без достаточных оснований.

Чем закончилось дело

Суд отметил, что административное выдворение в данном случае стало бы несоразмерной мерой ответственности. В итоге производство по делу было прекращено в связи с малозначительностью нарушения.

Россиянку освободили от административной ответственности, ограничившись устным замечанием. Такой подход, по мнению суда, соответствует принципам законности, справедливости и соразмерности.