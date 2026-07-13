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13.07.2026, 10:45

Зачем Казахстан начал вызывать дожди и сколько на этом заработает

Новости Казахстана 0 2 033

Казахстан включился в глобальную гонку климатических технологий, запустив пилотный проект по искусственному вызыванию осадков в Туркестанской области. Рассказываем, как авиация «выжимает» воду из облаков, почему экологи спокойны, а соцсети бьют ложную тревогу, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: podrobno.uz
Фото: podrobno.uz

Операция «Засев»: как Туркестан спасают от великой засухи

Глобальный дефицит водных ресурсов заставляет государства искать нетривиальные решения. С мая в Туркестанской области развернута уникальная для Казахстана миссия по искусственному увеличению осадков. Главная цель — наполнить критически обмельчавшие водохранилища и гарантировать полив для 911 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.

Проект реализуется в тесном партнерстве с Национальным центром метеорологии ОАЭ — мировым лидером в сфере модификации погоды с сорокалетним стажем. Для Астаны это не просто эксперимент, а полноценный трансфер передовых арабских технологий. Как отмечает Жаслан Мадиев, министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК, инициатива закладывает фундамент для принципиально новой технологической инфраструктуры в стране.

Физика процесса: кражи чужих дождей не будет

Механизм работы технологии, известной в мире как cloud seeding, исключает фантастику:

  • Специализированный самолет поднимается в воздух только при фиксации «Казгидрометом» идеальных метеоусловий.

  • Реагенты распыляются исключительно в облака, которые уже сформировались естественным путем.

  • Под крыло облачной системы вводятся безопасные солевые составы (хлориды калия, натрия и соединения магния).

  • Частицы соли ускоряют кристаллизацию влаги, заставляя облако «пролиться» именно там, где это необходимо.

Радиус точечного воздействия не превышает пяти километров. Несмотря на это, запуск проекта породил волну фейков в соцсетях: жители соседних регионов испугались, что Туркестан «украдет» их законные дожди.

Генеральный директор Центра поддержки цифрового правительства Алия Оспанова поспешила развеять мифы. Она подчеркнула, что технология не забирает чужие осадки, а лишь повышает влагоотдачу туч над зонами экстремального риска. Прошлый год выдался для туркестанских аграриев катастрофическим — в регионе не было дождей более 8 месяцев. Искусственный стимул природы призван спасти фермеров от банкротства, а потенциальный экономический эффект оценивается в колоссальные 35 млрд тенге ежегодно.

Мировой тренд: от очистки воздуха до борьбы с градом

Казахстан далеко не первопроходец в управлении погодой. По данным Всемирной метеорологической организации, методы cloud seeding официально применяют около 50 стран мира:

  • Китай с 2014 года инвестировал в изменение климата более 2 млрд долларов, реализуя самую масштабную программу на планете.

  • Индия вызывает искусственные ливни, чтобы сбивать токсичный смог над мегаполисами.

  • Франция и Испания используют засев облаков с обратной целью — для предотвращения разрушительного града.

При этом в академической среде эйфории нет. Профессор физики атмосферы Высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich) Ульрика Ломанн напоминает: искусственный дождь — это не панацея от глобальной засухи. Технология бессильна, если небо абсолютно чистое. Это лишь инструмент «дожимания» уже готовых к осадкам облачных систем.

Первые итоги: безопасность и трансграничный вопрос

На текущий момент в небе над Отырарским и Созакским районами Туркестанской области выполнено 11 производственных вылетов. Профильное министерство экологии и природных ресурсов скрупулезно анализирует данные каждого этапа.

В ведомстве подчеркивают: реагенты полностью безопасны. Эколог Лаура Сеилбек подтверждает, что используемые составы — это естественные для природы минералы, которые не наносят ущерба экосистеме или здоровью населения. Кроме того, полеты проходят на значительном удалении от рубежей республики, что исключает любые трансграничные споры с соседними государствами.

Специалисты резюмируют: собранная база данных определит, масштабируют ли опыт вызова дождей на другие области Казахстана. Однако даже самый успешный «засев небом» сработает лишь в том случае, если Минэкологии параллельно решит земные проблемы: внедрит водосберегающие технологии, модернизирует ветхие ирригационные сети и наведет порядок в управлении водохранилищами. Искусственный дождь — сильный союзник, но управлять водным балансом страны придется вручную.

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