В ЦОНах больше не примут: важное изменение для всех владельцев земельных участков в Казахстане

С 12 июля в Казахстане вступили в силу новые правила оформления государственных актов на земельные участки. Теперь получить эту услугу через центры обслуживания населения больше нельзя — оформление полностью переведено в электронный формат, сообщает Lada.kz.

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Госакты на землю перевели в цифровой формат

В Казахстане изменилась процедура получения государственных актов на земельные участки. С 12 июля 2026 года данная государственная услуга больше не предоставляется через центры обслуживания населения (ЦОН).

Соответствующие изменения вступили в силу на основании приказа Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан. Теперь оформить государственный акт можно исключительно в электронном виде через портал eGov.kz.

Как оформить государственный акт

Для получения услуги пользователю необходимо авторизоваться на портале eGov.kz, выбрать сервис по выдаче государственного акта на земельный участок, заполнить необходимые данные и подписать заявление с помощью одного из доступных способов электронной идентификации.

После обработки обращения готовый результат будет направлен в личный кабинет пользователя на портале.

Подробные требования и порядок получения услуги опубликованы в паспорте государственной услуги на eGov.kz.

Почему отказались от оформления через ЦОНы

Как пояснил первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Ростислав Коняшкин, решение связано с высокой популярностью электронного формата.

«Ранее для получения государственного акта на земельный участок гражданам необходимо было лично обращаться в ЦОН. Сегодня такая необходимость практически отсутствует, так как 96% заявлений подаются в онлайн-формате, а с 12 июля процесс полностью переведен в цифровой формат», — отметил он.

Что делать тем, кто не может подать заявление онлайн

Для граждан, у которых отсутствует возможность самостоятельно воспользоваться порталом eGov.kz, сохраняется альтернативный вариант. В ЦОНах продолжают работать зоны самообслуживания, где заявители смогут самостоятельно оформить услугу с использованием электронных сервисов.

Таким образом, сами центры больше не принимают заявления на выдачу государственных актов, однако остаются площадкой, где можно получить доступ к необходимым цифровым инструментам для оформления услуги.