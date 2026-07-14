Какие автомобили чаще всего покупают в Казахстане: назван безоговорочный лидер в 2026 году

Продажи новых автомобилей в Казахстане продолжают держаться на высоком уровне. За первые шесть месяцев 2026 года официальные дилеры реализовали свыше 105 тысяч машин, а лидером рынка стал бренд Chevrolet, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: astana-motors.kz

Казахстанский автомобильный рынок сохраняет устойчивые позиции. По данным Казахстанского автомобильного союза (КАС), за январь–июнь 2026 года официальные дилеры реализовали 105 886 новых легковых и коммерческих автомобилей, что на 0,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Несмотря на то что общий объем продаж практически не изменился по сравнению с рекордным 2025 годом, эксперты отмечают серьезные изменения внутри рынка. Производители усиливают конкуренцию, а покупатели все чаще обращают внимание не только на стоимость автомобиля, но и на современные технологии, качество обслуживания и уровень сервиса.

Президент Казахстанского автомобильного союза Анар Макашева отметила, что рынок продолжает развиваться и демонстрирует способность быстро адаптироваться к меняющимся запросам клиентов.

Какие бренды стали лидерами продаж в июне

По итогам июня первое место по объему продаж занял Chevrolet. За месяц официальные дилеры реализовали 3 117 автомобилей этой марки.

Вторую строчку занял Hyundai, продажи которого составили 3 034 автомобиля.

Настоящий рывок показал китайский бренд Changan. Его дилеры продали 2 565 автомобилей, что более чем в два раза превышает прошлогодний показатель.

В пятерку самых популярных брендов также вошли:

Chery — 1 996 автомобилей;

— 1 996 автомобилей; Haval — 1 677 автомобилей.

Кроме того, в десятке наиболее востребованных марок оказались JAC, Kia, Jetour, Toyota и Geely.

Кто лидирует по итогам первого полугодия

По итогам января–июня 2026 года лидерство на казахстанском рынке также удерживает Chevrolet. За шесть месяцев официальные дилеры продали 17 586 автомобилей этой марки.

Следом расположились:

Hyundai — 17 247 автомобилей;

— 17 247 автомобилей; Kia — 12 332 автомобиля;

— 12 332 автомобиля; Changan — 9 471 автомобиль (+89,2% к прошлому году);

— 9 471 автомобиль (+89,2% к прошлому году); Chery — 8 143 автомобиля.

Рост продаж Changan стал одним из самых заметных на рынке, что позволило бренду подняться сразу на четвертую позицию.

Самые популярные модели автомобилей в Казахстане

Безусловным лидером среди моделей остается Chevrolet Cobalt. За первые шесть месяцев года казахстанцы приобрели 16 370 автомобилей этой модели.

В пятерку самых продаваемых автомобилей также вошли:

Hyundai Tucson — 8 601 автомобиль;

— 8 601 автомобиль; Kia Sportage — 5 200 автомобилей;

— 5 200 автомобилей; Changan CS55 Plus — 4 017 автомобилей;

— 4 017 автомобилей; Hyundai Mufasa — 3 119 автомобилей.

Продажи продолжают расти

Только в июне официальные дилеры реализовали 21 861 новый автомобиль, что на 12,5% больше, чем в июне прошлого года, когда было продано 19 426 машин.

Эксперты отмечают, что после двух рекордных лет темпы роста рынка несколько замедлились, однако спрос на новые автомобили остается высоким. Одновременно усиливается конкуренция между производителями, а новые бренды продолжают активно расширять свое присутствие практически во всех сегментах казахстанского авторынка.